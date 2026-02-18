Η ΕΟΚ προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στο παρκέ του γηπέδου που φιλοξενεί το Αllwyn Final 8, ενώ διευκρινιστική δήλωση έκανε και ο Άλεκ Πίτερς.

Ο Άλεκ Πίτερς σχολίασε το αυτοκόλλητο του παρκέ στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού τονίζοντας το ζήτημα της υγείας των παικτών στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. «Το να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει σεβασμό για την υγεία των παικτών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η ΕΟΚ με ανακοίνωση πήρε θέση για το θέμα και τόνισε πως «έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης».

Διευκρινιστική δήλωση έκανε και ο Άλεκ Πίτερς που μεταξύ άλλων τόνισε πως «δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητο, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις».



Η διευκρίνιση της ΕΟΚ

«Η ΕΟΚ προχώρησε με ίδια έξοδα στην ανανέωση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού πριν την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών με στόχο τη βέλτιστη εικόνα της διοργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε συντήρηση του παρκέ, το οποίο βάφτηκε με χρώματα που πληρούν ολες τις προδιαγραφές FIBA για διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων και έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Τα αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επιπλέον, ο αριθμός των αυτοκόλλητων σε σχέση με άλλες διοργανώσεις είναι εμφανώς μικρότερος, γεγονός που αποδεικνύει την προσοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την υγεία των αθλητών».

Η διευκρίνιση του Πίτερς

«Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση από την πραγματική. Με την χθεσινή μου δήλωση δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητο, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις. Η χρήση αυτοκόλλητων γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι κάτι που δεν αρέσει στους παίκτες. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι εδώ έκαναν το καλύτερο για να φέρουν τις συνθήκες στο επίπεδο που ζητάμε».