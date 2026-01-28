Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πρώτο παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής, το Παρί - Ρεάλ 98-92.

Η Παρί έκανε την μεγάλη έκπληξη, καθώς στην πρεμιέρα της 25ης αγωνιστικής επικράτησε της Ρεάλ με 98-92.

Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί... δώρο στον Ολυμπιακό, που σε περίπτωση νίκης απέναντι στη Ρεάλ θα μπορεί να κοιτάξει ακόμη και την δεύτερη θέση της κατάταξης στην φετινή Euroleague!

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Φενέρμπαχτσε - Eφές 19:45

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν 21:05

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 21:15

Αρμάνι - Παρτίζαν 21:30

Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Μονακό - Βίρτους Μπολόνια 20:30

Ερυθρός Αστέρας - Dubai Basketball 21:00

Μπασκόνια - Ζάλγκιρις 21:30

Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός 21:45

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-7* Φενέρμπαχτσε 16-7* Μπαρτσελόνα 16-8 Ρεάλ Μαδρίτης 16-9 Ολυμπιακός 15-8* Μονακό 15-9 Βαλένθια 15-9 Ζάλγκιρις Κάουνας 14-10 Παναθηναϊκός 14-10 Ερυθρός Αστέρας 14-10 Βίρτους Μπολόνια 11-13 Dubai Basketball 11-13 Αρμάνι Μιλάνο 11-13 Μακάμπι Τελ Αβίβ 10-14 Μπάγερν Μονάχου 9-15 Παρί 8-16* Μπασκόνια 8-16 Παρτίζαν 8-16 Αναντολού Εφές 6-18 Βιλερμπάν 6-18

Εκκρεμούν

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (26Η)

3/2

Ντουμπάι - Ολυμπιακός 18:00

Αναντόλου Έφες - Βαλένθια 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας - Μονακό 20:00

Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρτίζαν 21:05

Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 21:15

Μπάγερν Μονάχου - Παρί 21:30

Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε 21:30

Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια 21:30

4/2