Η Παρί διατήρησε την ψυχραιμία της και ακόμη κι αν απειλήθηκε από τη Ρεάλ επέστρεψε στις νίκες με το 98-92 βάζοντας τέλος στο σερί 6 νικών της «βασίλισσας».

Η Παρί υποδέχτηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 25η αγωνιστική της EuroLeague και ακόμη κι αν απειλήθηκε στο φινάλε, επέστρεψε στις νίκες (3 σερί ήττες) με το 98-92 βάζοντας τέλος στο σερί 6 νικών της «βασίλισσας».

Να τονιστεί ότι οι Μαδριλένοι την επόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens

Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Οι Ταβάρες και Αμπάλδε είχαν μπροστά τη Ρεάλ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (6-10), ωστόσο οι Ιφί και Καβαλιέρ από την περιφέρεια ανέτρεψαν το προβάδισμα των Μαδριλένων για το 16-13 και με δύο σερί καλάθια του Εμπαγιέ η Παρί πέρασε μπροστά με 6 πόντους (24-18).

Ο Καβαλιέρ διατηρούσε τους Γάλλους μπροστά στο σκορ, όμως ο Λάιλς κρατούσε ανταγωνιστική τη Ρεάλ. Ο Ταβάρες επίσης προσπαθούσε αμυντικά με τα μπλοκ του. Ο Καμπάτσο μείωσε στους 4 για το 40-36, όμως ο Εμπαγιέ με 5 σερί πόντους του διατήρησε την υπεροχή των Γάλλων (45-36). Με 0-6 μείωσε η Ρεάλ, όμως Ρόμπινσον και Ρόντεν κράτησαν την Παρί μπροστά στο σκορ (50-42).

Μετά την ανάπαυλα, οι Παριζιάνοι διεύρυναν το προβάδισμά τους στο +13 (55-42), όμως με 8 δικούς του πόντους ο Χεζόνια διατήρησε από κοντά τη Ρεάλ (59-55). Ο Ιφί απάντησε με τρίποντο για το 62-55 και συνέχισε την ευστοχία του από την περιφέρεια με 4/5 τρίποντα (67-57). H Ρεάλ πάλευε όμως οι γηπεδούχοι διατηρούσαν το προβάδισμά τους πριν και την τελευταία περίοδο.

Mέχρι τα μισά του δεκαλέπτου οι επιθέσεις ήταν ισορροπήμενες και οι άμυνες είχαν σφίξει, όμως ένα τρίποντο του Στίβενς για το 82-73 θορύβησε τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Απάντησε ο Λάιλς με τρίποντο για το 82-76. Σε μία επιθετική έκριξη και των δύο ομάδων με τους Φελίζ και Ταβάρες να ευστοχούν από τα 6.75, η Ρεάλ μείωσε στους 4 και πάλι (86-82). Η Παρί είχε την ψυχραιμία να ξεφεύγει, όμως ο Χεζόνια ήταν εκεί από τα 8 μέτρα για το 89-85 και ο Λάιλς ακολούθησε για το 89-87 02:20 πριν το φινάλε. Ο Φελίζ έβαλε τη Ρεάλ μπροστά (89-90). Η Παρί έμεινε ψύχραιμη και ο Ρόντεν την κράτησε μπροστά για το 94-90

Τα δεκάλεπτα: 24-18,5 50-42, 75-66, 98-92

O MVP... Ο Ναντίρ Ιφί με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Μάριο Χεζόνια με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ κι ένα κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η διαφορά 19-15 των επιθετικών ριμπάουντ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 95-90 στη Μαδρίτη.