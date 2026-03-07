Παπαπέτρου: «Ο Μπαρτζώκας έκανε εξαιρετική δουλειά σε κοουτσάρισμα και προετοιμασία» (vid)

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μέσω του Gazz Floor by Novibet, στάθηκε στο πώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας προετοίμασε και κατεύθυνε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 86-80.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να λυγίσει τον Παναθηναϊκό επικρατώντας με 86-80 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε μία νίκη που της έδωσε τεράστια ώθηση για το πλεονέκτημα έδρας, ενώ αντίθετα το σύνολο του Εργκίν Άταμαν έπεσε και πάλι στη 10η θέση της βαθμολογίας. Αυτή ήταν η 11η σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση που έχουν να ηττηθούν από τους «πράσινους» από την 5η Φεβρουαρίου του 2021.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα στο Gazz Floor by Novibet τόνισε:

«Ο Ολυμπιακός πήγε το παιχνίδι στα μέτρα του, πήγε στο όριο του φάουλ, έπαιξε σκληρά, είχε πλουραλισμό στην επίθεση, πολλούς αφανείς ήρωες, παίκτες οι οποίοι είναι "ρολίστες" έκαναν step up και έδωσαν πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Δεν είχε έναν καθαρό MVP, είχε πολλούς που προσέφεραν πολλά και πήγε το ματς στα μέτρα του με πολύ σκληρή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, παίζοντας με πάνω απ΄20-21 ασίστ που είναι ο μέσος όρος», είπε αρχικά και τόνισε στη συνέχεια:

«Βρήκε μεγάλα σουτ με τον Ντόρσεϊ, κρατούσε τον Ολυμπιακό».

Στο 23.08, ο Ιωάννης Παπαπέτρου τόνισε:

«Ο κόουτς Μπαρτζώκας σήμερα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά και στο κοουτσάρισμα του παιχνιδιού αλλά όσον αφορά και στην προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός, με τις απουσίες που είχε, φάνηκε στα δικά μου μάτια να μπαίνει χωρίς κάτι να τον βαραίνει, χωρίς να έχει κάποια πίεση για το ντέρμπι, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή εγρήγορση».