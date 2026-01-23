Συναγερμός ήχησε στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τεό Μαλεντόν, ο οποίος τραυματίστηκε στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού.

Οι Μαδριλένοι που ετοιμάζουν βαλίτσες για το ΝΒΑ Europe μπορεί να έφτασαν τις έξι σερί νίκες στην Euroleague και 16-8 συνολικό ρεκόρ με αποτέλεσμα να βρεθούν στην 2η θέση της κατάταξης ωστόσο θα στερηθούν στο επόμενο διάστημα τις υπηρεσίες του Τεό Μαλεντόν.

Ο Γάλλος γκαρντ τραυματίστηκε στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και ήδη ξεκίνησε πρόγραμμα αποθεραπείας. Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και ότι η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά.

Να σημειωθεί ότι η Ρεάλ έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» στις 3 Φεβρουαρίου αλλά ακόμα παραμένει άγνωστο εάν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος για τον Σέρτζιο Σκαριόλο.