Ρεάλ: Πρόβλημα με Μαλεντόν, τραυματίστηκε στον προσαγωγό
Οι Μαδριλένοι που ετοιμάζουν βαλίτσες για το ΝΒΑ Europe μπορεί να έφτασαν τις έξι σερί νίκες στην Euroleague και 16-8 συνολικό ρεκόρ με αποτέλεσμα να βρεθούν στην 2η θέση της κατάταξης ωστόσο θα στερηθούν στο επόμενο διάστημα τις υπηρεσίες του Τεό Μαλεντόν.
Ο Γάλλος γκαρντ τραυματίστηκε στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού και ήδη ξεκίνησε πρόγραμμα αποθεραπείας. Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση και ότι η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά.
Να σημειωθεί ότι η Ρεάλ έχει να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «Telekom Center Athens» στις 3 Φεβρουαρίου αλλά ακόμα παραμένει άγνωστο εάν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος για τον Σέρτζιο Σκαριόλο.
