Sold - out θα είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της EuroLeague, όπως ανακοίνωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15), για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.

H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το παιχνίδι θα είναι sold-out, καθώς οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» ανταποκρίθηκαν, μετά τα συνεχόμενα θετικά αποτέλεσματα της ομάδας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!

Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague

, έχουν ήδη εξαντληθεί!

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και αδιάκοπη στήριξή σας!»