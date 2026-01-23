Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε Sold Out κόντρα στην Μπαρτσελόνα
Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη κόντρα στην Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπαρτσελόνα (29/01, 21:15), για την 25η αγωνιστική της EuroLeague.
H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και το παιχνίδι θα είναι sold-out, καθώς οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» ανταποκρίθηκαν, μετά τα συνεχόμενα θετικά αποτέλεσματα της ομάδας τους.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για ακόμη μία φορά, ο κόσμος του Ολυμπιακού απέδειξε έμπρακτα την αγάπη του για την ομάδα μας!
Τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση της 29ης Ιανουαρίου απέναντι στην Μπαρτσελόνα (21:15), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της @EuroLeague
, έχουν ήδη εξαντληθεί!
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη διαρκή και αδιάκοπη στήριξή σας!»
