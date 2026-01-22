Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση στην τελευταία περίοδο του αγώνα με την Μακάμπι, θεωρώντας ότι «κόλλησε» το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων.

Με 3:18 για το τέλος του αγώνα στο Τελ Αβίβ και με το σκορ στο 67-66 υπέρ της Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση!

Συγκεκριμένα θεωρούν οι «πράσινοι» ότι είχε «κολλήσει» το 24άρι χρονόμετρο της επίθεσης των Ισραηλινών με αποτέλεσμα να δεχθούν οι «πράσινοι» καλάθι από τον Σόρκιν.

Την ένσταση συνέταξε ο GM του Παναθηναϊκού, Νίκος Παππάς στον υπολογιστή της γραμματείας.