Παναθηναϊκός: Κατέθεσε ένσταση επειδή «κόλλησε» το 24άρι χρονόμετρο
Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση στην τελευταία περίοδο του αγώνα με την Μακάμπι, θεωρώντας ότι «κόλλησε» το χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων.
Με 3:18 για το τέλος του αγώνα στο Τελ Αβίβ και με το σκορ στο 67-66 υπέρ της Μακάμπι, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση!
Συγκεκριμένα θεωρούν οι «πράσινοι» ότι είχε «κολλήσει» το 24άρι χρονόμετρο της επίθεσης των Ισραηλινών με αποτέλεσμα να δεχθούν οι «πράσινοι» καλάθι από τον Σόρκιν.
Την ένσταση συνέταξε ο GM του Παναθηναϊκού, Νίκος Παππάς στον υπολογιστή της γραμματείας.
@Photo credits: INTIME
