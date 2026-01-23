Να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο...

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την ήττα από την Μακάμπι στο Τελ Αβίβ αντιλαμβάνεται πως ο χρόνος είναι εχθρός και όχι σύμμαχος. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Από τη στιγμή που λίγες ώρες πριν το τζάμπολ έμεινε εκτός και ο Τσέντι Όσμαν, πέραν των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου που επίσης παραμένουν στα... πιτς θα περίμενε κανείς το γήπεδο να είναι... κατήφορος για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Τελ Αβίβ κόντρα στην Μακάμπι για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ωστόσο, οι παίκτες του Έργκιν Άταμαν έχοντας μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης και τον έλεγχο σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, αποχώρησαν από την MENORA MIVTACHIM ARENA μ’ ένα αίσθημα αδικίας για ότι συνέβη στο φινάλε και τους στέρησε τη νίκη. Έπαιξαν πολύ καλά τηρουμένων των αναλογιών και των απουσιών, έχοντας τον έλεγχο περιφερειακά με τους Γκραντ και Σορτς.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βοήθησε πολύ όπως και ο Ρισόν Χολμς. Μικρές λεπτομέρειες και κάποιες ολιγωρίες σε άμυνες στο pick n’ roll της Μακάμπι του στέρησαν τη δυνατότητα να φύγει με τη νίκη από το Τελ Αβίβ.

Ήταν από εκείνα τα βράδια που θέλεις να χτυπήσεις το κεφάλι σου στον τοίχο, γιατί έφτασε στην πηγή και δεν ήπιες νερό... Το γεγονός ότι στο τέλος δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός AKTOR αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς πλέον γίνεται αντιληπτό πως δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλη ήττα (ειδικά στο Telekom Center Athens) εκτός προγράμματος.

Ο χρόνος έπαψε να αποτελεί σύμμαχο και πλέον είναι... εχθρός για τους «πράσινους», που θα κληθούν να ανασυνταχθούν και πρώτα με την επιστροφή του Κέντρικ Ναν και του Τσέντι Όσμαν και εν συνεχεία με τον Ντίνο Μήτογλου να προχωρήσουν στην αντεπίθεση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος από το χαμένο έδαφος.

Η ενεργοποίηση εκ νέου του Τι Τζέι Σορτς που έμεινε στον πάγκο με τη Μπασκόνια έδειξε πως ο Αμερικανός γκαρντ ήταν έτοιμος και ανταποκρίθηκε στο ρόλο του πολύ καλά, χωρίς να επηρεαστεί ούτε στο ελάχιστο από το «σκωτσέζικο ντουζ» δυο ημέρες νωρίτερα.

Η άμυνα της ελληνικής ομάδας ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό, τα ελεύθερα σουτ που δεν βρήκαν στόχο ήταν ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό AKTOR, που παρότι είχε να διαχειριστεί στο τέλος λάθος αποφάσεις των διαιτητών (επιθετικό φάουλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου και αμυντικό του Τι Τζέι Σορτς) και κάποια χαμένα ριμπάουντ έφτασε να παίξει το ματς στα δυο συνεχόμενα σουτ με τον Κώστα Σλούκα και τον Τζέριαν Γκραντ από τα 6.75 τα οποία δεν βρήκαν στόχο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μέταλλο και περιμένει τον Κέντρικ Ναν, που αλλάζει επίπεδο το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, προκειμένου να παίξει τα ρέστα του στα ματς που απομένουν για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία της Euroleague. Με τον Ναν και τον Όσμαν ασφαλώς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πετύχει τον στόχο τους. Πρέπει όμως να λειτουργήσει με... χειρουργική ακρίβεια γιατί ο χρόνος τελειώνει.

