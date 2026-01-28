Τον δικό του φόρο τιμής απέτισαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για τον τραγικό θάνατο των επτά φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Ο ευρωπαϊκός αθλητισμός πενθεί από το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) για τον αδόκητο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα στους δρόμους της Ρουμανίας.

Πηγαίνοντας στη Γαλλία προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας κόντρα στη Λυών, βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το βανάκι στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενη νταλίκα.

Τόσο οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, όσο και βαυτοί της ΑΕΚ απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη τους με σχετικά πανό στα παιχνίδια των ομάδων τους.

Οι μεν φίλοι των «πρασίνων» ανάρτησαν πανό στο ματς του αγώνα μπάσκετ γυναικών στο οποίο έγραφε «Καλό ταξίδι Αετοί - Θύρα 13» ενώ αυτοί της ΑΕΚ στο περιθώριο του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου για το BCL είχαν το δικό τους πανό στο οποίο έκαναν αναφορά και στο τραγικό δυστύχημα με το εργοστάσιο Βιολάντα: «26/1/26 Παιδιά χωρίς μάνες, 27/1/26 Μάνες χωρίς παιδιά. Καλό Παράδεισο»