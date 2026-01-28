Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού κράτησαν πανό αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των αδικοχαμένων ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Α1 γυναικών κόντρα στον Ολυμπιακό με 88-85.

Την ώρα του παιχνιδιού οι φίλοι των «πρασίνων» σήκωσαν πανό που ήταν αφιερωμένο στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Αμέσως μετά την αναμέτρηση οι παίκτριες της Σελέν Ερντέμ, κράτησαν το πανό που είχαν φτιάξει οι φίλαθλοι των «γηπεδούχων» στη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν τόσο άδοξα στη Ρουμανία.

Πιο συγκεκριμένα, το πανό έγραφε «Καλό ταξίδι αετοί», με το κλίμα να... βαραίνει στο κλειστό γήπεδο του «Τάφου του Ινδού».