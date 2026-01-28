Εύκολο ήταν το απόγευμα για τον Αθηναϊκό, μετά την επικράτηση με 72-84 επί του Πανσερραϊκού στις Σέρρες, όπου παρέμεινε στην κορυφή.

Ο Αθηναϊκός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στις Σέρρες και επικράτησε του Πανσερραϊκού με 72-84 για την 16η «στροφή» της Α1 γυναικών.

Η ομάδα της Καλτσίδου, βρίσκεται στην κορυφή και οδηγεί τη βαθμολογία, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο. Άνετο ήταν και το πέρασμα από τον Πρωτέα, ενώ με νίκη συνέχισαν Πανθλητικός και Πας Γιάννινα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-Αθηναϊκός Qualco 72-84

Ανόρθωσις Βόλου-Παναθλητικός 79-94

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-85

Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα 71-76

Ιωνία-Πρωτέας Βούλας 41-61

Διαιτητές: Μπακάλης-Νικολαϊδης-Παπαγερίδης

Δεκάλεπτα: 17-18, 33-45, 52-59, 72-84

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 10(2), Αλεξιά, Δούρβα 4, Μπαξεβάνου, Ντάβινσον 21(1), Κουβόρντε 9(1), Μουρ 6, Τσολακίδου, Γεροστεργίου, Ρόνσιεκ 22(5).

Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 10(1), Τσινέκε 11(1), Χαιριστανίδου 10, Σταμάτη, Γουίντερμπερν 11, Παυλοπούλου 2, Μίλερ 3(1), Λούκα 4, Πρινς 16(3), Παρκς 8, Χρίστοβα 9.

Ανόρθωσις Βόλου-Παναθλητικός 79-94

Διαιτητές: Ταρενίδης-Αναστασιάδης Β.-Πράττος

Δεκάλεπτα: 12-34, 38-56, 55-77, 79-94

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 24, Σουλτάνη 11, Γιαπιτζόγλου 8,Σιουμουρέκη, Σαμαντά 3(1), Κουτσουνούρη 11, Τόμπσον 15, Μπατλ 7.

Παναθλητικός (Καμπούρης): Ανταμς 24, Μάντζου 3(1), Ντιόπ, Βίγκα 3, Αυτζή 6(2), Παντώνη 6(2), Βασιλείου 3, Κάρτερ 19(1), Γκέλντοφ 8, Σύρπα 2, Λόβιλ 19(3).

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-85

Διαιτητές: Τσιμπούρης-Ευφραιμίδης-Καραπαπάς

Δεκάλεπτα: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Οκοσούν 6, Φιτζέραλντ 11(1), Σταμολάμπρου, Μπράουν 4, Γαλανόπουλος 9(3), Σπανού 24, Κριμίλη 14(3), Πρινς 20 .

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5, Γιακούμπκοβα 3(1), Νικολοπούλου 2, Γούλφολκ 18(2), Καρλάφτη 7(1), Κριβάσεβιτς 8, Δίελα 2, Μπενέκη, Χριστινάκη 19,Κολλάτου 2, Τζόνσον 19.

Αμύντας-ΠΑΣ Γιάννινα 71-76

Διαιτητές: Ραπτογιάννη, Αλεξόπουλος,Μπακετέα

Δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 54-59, 71-76

Αμύντας (Παπαναστασίου): Γκίλντεϊ 12(1), Μαργώνη 6, Κοντογιάννη 6(1), Κατσαμούρη 4, Μπέι 26(1), Μάγκλαρη 2, Χάντερ 2, Νάτσκου 13(1).

ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπρούγκλερ 17(1), Μούγιοβιτς 15, Καράλη 4, Σαρηγιαννίδου 21(3), Μαρίνη 10, Τριανταφύλλου 2, Καμπερίδου, Σίγκλετον 7.

Ιωνία-Πρωτέας Βούλας 41-61

Διαιτητές: Καλογριάς-Μπον-Βαγγάλης

Δεκάλεπτα: 17-19, 26-26, 34-45, 41-61

Ιωνία (Χαριτόπουλος): Δαμουλάκη, Καραγιάννη 7(1), Νικολοπούλου, Γκριγκς 13(1), Τσιανάκα 2, Φουράκη 3, Μαντά, Κλαρκ 6, Τζάκσον 2, Στογιανόσφκα 8, Ευμορφοπούλου.

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 6(2), Ντέμο, Ανδρικοπούλου 1, Χουσελά, Σακελλαρίου, Μπόικο, Αράπογλου, Γιένσεν 11(1), Τουμπανιάρη 2, Ανασταστοπούλου 3(1), Μάλι 28(4), Ράιαν 10.

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 29 1222-927 295

2) Παναθηναϊκός 27 1232-937 295

3) Ολυμπιακός 25 1212-1007 205

4) Πανσερραϊκός 23 1060-1050 10

5) ΠΑΣ Γιάννινα 23 1033-1096 -63

6) Πρωτέας Βούλας 22 1143-1145 -2

7) Παναθλητικός 21 1058-1082 -24

8) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 20 1018-1104 -86

9) ΠΑΟΚ 18 1025-1190 -165

10) Αμύντας 17 1010-1183 -173

11) Ανόρθωση Βόλου 15 916-1208 -292

Η επόμενη αγωνιστική (17η, 31/1-1/2)

Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco

ΠΑΣ Γιάννινα-Πανσερραϊκός

Πρωτέας Βούλας-Αμύντας

Ανόρθωση Βόλου-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (ΑΝΑΒΟΛΗ)

Ρεπό: Ιωνία