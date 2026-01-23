Ο Βασίλης Σπανούλης επεσήμανε τη μεγάλη διαφορά στις βολές μετά την ήττα της Μονακό από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο διευκρίνισε πως δεν ήταν αυτή η αιτία του αρνητικού αποτελέσματος.

H Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 90-78 της Μονακό στην 24η αγωνιστική της EuroLeague καταφέρνοντας να μεγαλώσει το σερί της στις έξι συνεχόμενες νίκες.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά την ήττα των Μονεγάσκων επεσήμανε τη διαφορά στις βολές, ωστόσο τόνισε πως δεν ήταν αυτή η αιτία για την εμφάνιση της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Στους 15 μήνες που είμαι σε αυτή την ομάδα, ήταν το χειρότερο πρώτο ημίχρονο. Αλλά από την άλλη πλευρά, συγχαρητήρια για την περηφάνια και τον χαρακτήρα που έδειξαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις βολές, δεν χάσαμε λόγω αυτού, αλλά 35-10 σε ένα τόσο physical παιχνίδι είναι μεγάλη διαφορά. Χάσαμε επειδή ήμασταν πολύ κακοί στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι σε εξαιρετική κατάσταση τώρα. Αν όχι η καλύτερη, είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη τώρα. Βρήκαν ρυθμό και έχουν έξι συνεχόμενες νίκες».