Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός: Τα highlights της ήττας των «πράσινων» στο Ισραήλ
Οι καλύτερες στιγμές από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ και την ήττα κόντρα στη Μακάμπι.
O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
