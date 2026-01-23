Οι καλύτερες στιγμές από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Τελ Αβίβ και την ήττα κόντρα στη Μακάμπι.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Τελ Αβίβ όπου ηττήθηκε από τη Μακάμπι με 75-71 για να υποχωρήσει στο 14-10 της βαθμολογίας της EuroLeague μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα».