Ολυμπιακός: Ο Μόρις αποθέωσε τον Βεζένκοβ μετά το πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στην Εφές
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Σάσα Βεζένκοβ, έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση, οδηγώντας την ομάδα του στο +12 που είχε αποκτήσει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Μόντε Μόρις, βλέποντας το παιχνίδι από το σπίτι του τραυματίας, αποθέωσε τον συμπαίκτη του, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.
Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός, ανέφερε «Ο Σάσα είναι τόσο σκληρός».
Ο Βούλγαρος φόργουορντ, στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 12 πόντους (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Το post του Μόρις:
Sasha so tough!!🔴⚪️— Monte Morris (@BigGameTae) January 22, 2026
