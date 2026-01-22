Ο Μόντε Μόρις αποθέωσε τον Βεζένκοβ έπειτα από το καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο που πραγματοποίησε κόντρα στην Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ, έχει ξεκινήσει… καυτός στην αναμέτρηση, οδηγώντας την ομάδα του στο +12 που είχε αποκτήσει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Μόντε Μόρις, βλέποντας το παιχνίδι από το σπίτι του τραυματίας, αποθέωσε τον συμπαίκτη του, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικανός, ανέφερε «Ο Σάσα είναι τόσο σκληρός».

Ο Βούλγαρος φόργουορντ, στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 12 πόντους (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 14 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Το post του Μόρις: