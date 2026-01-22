Ο πατέρας του Γιαμ Μαντάρ, Ζοάρ μίλησε για την παρουσία του υιού του στην Παρτίζαν, τη σχέση με τον Ομπράντοβιτς, τον Γιασικεβίτσιους και το μέλλον στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Παρότι πέρσι ήταν ένα από τα «όπλα» της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Γιαμ Μαντάρ, τη φετινή χρονιά έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και έχει αγωνιστεί μόλις σε 5 αγώνες και συνολικά 10:55 λεπτά στη Euroleague. Το γεγονός αυτό οδήγησε στο ξέσπασμα του πατέρα του, ο οποίος εν όψει και του αγώνα της Παρασκευής (23/1) ανάμεσα στην Παρτίζαν και την Χάποελ για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης αναφέρθηκε στην ιστορία του παιδιού του.

Ο Ζοάρ Μαντάρ προχώρησε σε μια σειρά ισχυρισμών που προκαλούν αίσθηση και γεννούν ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο Γιαμ δεν αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε επειδή ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ζήτησε από τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μη του δίνει χρόνο συμμετοχής. Επιπλέον, υποστήριξε ότι στην Παρτίζαν ο γιος του έμεινε απλήρωτος για σχεδόν δέκα μήνες, παρά το γεγονός ότι άλλοι παίκτες εκείνης της περιόδου δεν είχαν προβεί σε αντίστοιχες καταγγελίες. Ακόμη, δήλωσε ότι ο Μαντάρ συμβούλευε τακτικά προπονητές όπως ο Ομπράντοβιτς, ο Γιασικεβίτσιους και ο Δημήτρης Ιτούδης.

Μιλώντας στο Sport5, ο πατέρας του Ισραηλινού γκαρντ επέστρεψε στην αρχή της επαγγελματικής του πορείας, όταν –παρότι επιλέχθηκε στο ντραφτ από τους Μπόστον Σέλτικς– αποφάσισε να απορρίψει το two-way συμβόλαιο και να κατευθυνθεί προς τη Σερβία.

«Κάποιος στη Βοστώνη είπε: “Από όλη την Ευρώπη, επιλέγουμε αυτό το παιδί”. Παρ’ όλα αυτά, ο Γιαμ επέμεινε να μην υπογράψει two-way, γιατί ήδη τότε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς του είχε πει ότι θέλει να τον πάρει μαζί του στην Ευρωλίγκα. Για δυόμισι μήνες του επαναλάμβανε ότι χρειάζεται έναν ακόμη πλέι μέικερ», αποκάλυψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Σέλτικς δεν είδαν με καλό μάτι την απόφαση του Μαντάρ να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

«Δεν άρεσε στη Βοστώνη, όμως ο Γιαμ διάλεξε τον δρόμο του. Πήγε στην Παρτίζαν και όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη εκεί. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Τότε ο Ζέλικο είπε: “Αυτός είναι ξεχωριστός”».

Ο πατέρας του Ισραηλινού διεθνή τόνισε πως ο γιος του δεν είναι απλώς ένας παίκτης που ακολουθεί οδηγίες, αλλά ένας καλαθοσφαιριστής του οποίου η άποψη λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από κορυφαίους προπονητές.

«Ο Γιαμ έδινε συμβουλές στον Ομπράντοβιτς, στον Ιτούδη, στον Σάρας Γιασικεβίτσιους – και μάλιστα συστηματικά. Βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό μπασκετικό επίπεδο. Ποτέ δεν ζήτησα αναγνώριση για τον γιο μου, ούτε εκείνος την απαίτησε. Ζήτησε μόνο να σταματήσουν οι συζητήσεις για το αν “κάνει” ή “δεν κάνει” για την Ευρωλίγκα».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης. «Υπήρχε πρόταση από τη Ρεάλ μέχρι το τέλος της σεζόν, όμως τότε εμφανίστηκε ο Όφερ Γιανάι και του είπε: “Έλα, οδήγησε την ομάδα στην Ευρωλίγκα και γίνε ο βασικός πλέι μέικερ”. Το μόνο που ήθελε ο Γιαμ ήταν να ξέρει ότι θα έχει εμπιστοσύνη».

Ο Ζοάρ Μαντάρ υπερασπίστηκε με σθένος τη συμβολή του γιου του στην ιστορική πρόκριση της Χάποελ στην Ευρωλίγκα.

«Όποιος πιστεύει ότι ο Γιαμ δεν είχε μερίδιο σε αυτή την επιτυχία, κάνει λάθος. Άφησε τα γόνατά του στο παρκέ για να το πετύχει». Ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της τοποθέτησής του αφορούσε την αποχώρηση από την Παρτίζαν.

«Ο Γιαμ αναγκάστηκε να φύγει από την Παρτίζαν μετά από δύο χρόνια, γιατί για σχεδόν δέκα μήνες δεν πληρωνόταν. Όταν ρώτησε το γιατί, του είπαν ότι κανείς δεν πληρωνόταν. Υπήρχε μια διαδικασία στην οποία δεν θέλω να μπω, αλλά η αλήθεια είναι πως πρότεινε ακόμη και στον Ομπράντοβιτς να μείνει έναν χρόνο παραπάνω, παρότι το συμβόλαιο είχε ήδη λυθεί».

Ο ισχυρισμός ότι ο Μαντάρ «δεν είναι παίκτης επιπέδου Ευρωλίγκας» απορρίπτεται κατηγορηματικά. «Βρείτε μου έναν ακόμη Ισραηλινό παίκτη που προπονητές της Ευρωλίγκας να τον επιλέγουν δύο φορές. Ο Γιαμ πήγε στη Φενέρμπαχτσε ως απόλυτος ξένος. Κατέκτησε το βραβείο του ανερχόμενου αστέρα της Ευρωλίγκας – ένα βραβείο που απονέμεται από τους ίδιους τους προπονητές. Όλοι αυτοί ψήφισαν υπέρ του».

Ιδιαίτερα προκλητική ήταν και η αναφορά στην αποχώρησή του από τη Φενέρμπαχτσε.

«Ο Ομπράντοβιτς είπε στον Σάρας να μην δίνει λεπτά στον Γιαμ. Γι’ αυτό έφυγε, όχι λόγω έλλειψης ταλέντου. Μπορεί να παλέψει για χρόνο συμμετοχής απέναντι στον Μίτσιτς και τον Κρις Τζόουνς. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, ας δει τις μεταξύ τους μονομαχίες πριν από τρία χρόνια».

Κλείνοντας, ο πατέρας του Γιαμ Μαντάρ ξεκαθάρισε ότι ο γιος του δεν σκοπεύει ούτε να φύγει ούτε να κυνηγήσει τα χρήματα.

«Ο Γιαμ έχει ενεργό συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και θα παραμείνει εκεί. Δεν βρίσκεται εδώ για τα λεφτά – τον ενδιαφέρουν όσο το φλούδι ενός σκόρδου. Θέλει να παίζει, να έχει ρόλο και να αποδείξει την αξία του στο παρκέ. Και θα το κάνει».

