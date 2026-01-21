Ο Παναθηναϊκός AKTOR δείχνει να αντιδρά με τον Έργκιν Άταμαν να δοκιμάζει άλλη συνταγή, με πολύ πίεση στην άμυνα, σφιχτό ροτέισιον και ελληνικό φιλότιμο. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε από σαράντα κύματα τον τελευταίο καιρό, δοκιμάστηκαν οι αντοχές του και έφτασε μετά απ’ όλα αυτά να έχει χαρακτήρα τελικού ένα εντός έδρας ματς της Euroleague στην 23η αγωνιστική με την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens!

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» με μια συνταγή (έμφαση στην άμυνα) που έμοιαζαν να την έχουν ξεχάσει εδώ και αρκετό καιρό έριξαν στο... καναβάτσο τους Βάσκους και δεν τους άφησαν περιθώριο ούτε για ένα δεκάλεπτο να τους αμφισβητήσουν ή να διανοηθούν πως μπορούν να κερδίσουν.

Οι «πράσινοι» δείχνουν να αντιδρούν, καθώς ο Έργκιν Άταμαν αποφάσισε να αλλάξει... αμανέ. Ο Τούρκος τεχνικός έφυγε από τη λογική του να παίζουν όλοι και από λίγο και να προσπαθεί να κερδίσει έστω και μ’ ένα καλάθι περισσότερο από τον αντίπαλο επιλέγοντας την λύση της πιεστικής άμυνας, του σφιχτού ροτέισιον και το... ποντάρισμα στο φιλότιμο των ελλήνων παικτών (Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκης).

Δεν έβαλε δευτερόλεπτο τον Τι Τζέι Σορτς και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, οι οποίοι έμειναν να παρακολουθούν τον αγώνα από τον πάγκο, με τον προπονητή να προβαίνει σ’ αυτή την επιλογή για λόγους τακτικής όπως επισήμανε μετά το τέλος του αγώνα.

Ήταν προφανές άλλωστε μετά το ξέσπασμα του στη Θεσσαλονίκη, για την εμφάνιση κόντρα στον ΠΑΟΚ, πως κάτι θα κάνει όσον αφορά την τακτική και το έδειξε ξεκάθαρα αφήνοντας με το DNP στην στατιστική τους δυο παίκτες (Σορτς-Γιούρτσεβεν).

Αντίθετα, έδωσε άπλετο χρόνο και ευκαιρία να δείξουν πόσο μπορούν να βοηθήσουν και να στηριχθεί πάνω τους στα σημαντικά ματς που ακολουθούν στον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Οι τρεις διεθνείς ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία και ειδικά τη στιγμή που ο κόσμος φώναξε το όνομα του Τολιόπουλου, αποτέλεσε ένα credit που έδωσαν οι φίλαθλοι στον 30χρονο γκαρντ για την προσπάθεια του και τη σπουδαία εμφάνιση του σε άμυνα και επίθεση σε μια σημαντική στιγμή της ομάδας στη Euroleague.

Ο Έργκιν Άταμαν έδειξε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά πως δεν υπολογίζει από ονόματα, αλλά το μόνο που τον νοιάζει είναι να γίνει η δουλειά και να επιτευχθεί ο στόχος. Να φτάσει η ομάδα την κατάλληλη στιγμή στο Telekom Center Athens και απέναντι στη Μπασκόνια έδειξε πως θα πορευτεί...

Πλέον, μένει να φανεί αν θα υπάρξει διάρκεια σε όλο αυτό που έδειξαν στο glass floor οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στους Βάσκους και δεν ήταν απλώς μια αναλαμπή. Το γήπεδο δίνει τις απαντήσεις και στην προκειμένη περίπτωση οι «πράσινοι» δείχνουν να έχουν επίγνωση της κατάστασης κατανοώντας πως αυτός είναι ο δρόμος και δεν υπάρχει άλλος...