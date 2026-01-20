Ο προπονητής της Μακάμπι Όντεντ Κάτας αναφέρθηκε στην προσπάθεια των παικτών του στην ήττα από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και έφτασε στη νίκη (100-93) χωρίς να πιεστεί από τον αντίπαλο του στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν στο δεύτερο ημίχρονο και έδειξαν ένα καλύτερο πρόσωπο γεγονός που ικανοποίησε τον προπονητή της ομάδας Όντεντ Κάτας.

Ο προπονητής της «ομάδας του λαού» εξήγησε πως όταν οι παίκτες του παίζουν σωστά μπορούν να κάνουν καλά πράγματα στο παρκέ. «Δεν σταματήσαμε να παλεύουμε. Δείξαμε πως όταν παίζουμε με τον σωστό τρόπο μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Χάσαμε για λίγα λεπτά το μυαλό μας, την επιθετική μας λειτουργία και τον αγώνα» δήλωσε ο προπονητής της Μακάμπι Όντεντ Κάτας στο flash interview μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Πλέον, οι Ισραηλινοί σκέφτονται την αναμέτρηση της Πέμπτης (22/1) στο Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 24η αγωνιστική της Euroleague.