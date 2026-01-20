Ολυμπιακός: Αυτή είναι η 12άδα για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι (19:30, Novasports4) στην 23η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποκαλύπτει μία μέρα πριν το τζάμπολ πως θα βρίσκονται στη 12άδα ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο τελευταίος, που αποτελεί και την πιο πρόσφατη προσθήκη του Ολυμπιακού στο ρόστερ, βρισκόταν στη 12άδα κόντρα στην Μπάγερν, αλλά δεν πάτησε παρκέ στην EuroLeague.
Έχοντας ως τώρα δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL, απέναντι σε Καρδίτσα και Μαρούσι.
Εκτός έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου καθώς και ο τραυματίας Μόντε Μόρις, όπως φυσικά και ο Μουστάφα Φαλ.
Η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Κώστας Παπανικολάου
- Τάισον Γουόρντ
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Ταϊρίκ Τζόουνς
