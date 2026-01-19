Ο σέντερ του Ερυθρού Αστέρα Τζόελ Μπολομπόι αναφέρεται στην δεκάμηνη αποχή του από την αγωνιστική δράση λόγω του τραυματισμού του στο πόδι και συγκλονίζει.

Δέκα μήνες που έκανε μεγάλη προσπάθεια χρειάστηκαν για να επανέλθει ο Τζόελ Μπολομπόι και να πατήσει παρκέ με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο σέντερ των «ερυθρολεύκων» του Βελιγραδίου τραυματίστηκε τον Μάρτιο του 2025 και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις Ηνωμένες Πολιτείες χάνοντας όλη την υπόλοιπη σεζόν.

Μέχρι να τραυματιστεί ήταν εξαιρετικός έχοντας 10.2 πόντους μέσο όρο και 8.3 ριμπάουντ. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο επέστρεψε στο παρκέ με τη Ζαντάρ για την Αδριατική Λίγκα (ABA League).

«Είναι ένα πολύ καλό συναίσθημα να επιστρέφω μετά από 10 ή περισσότερους μήνες. Ήταν, κατά κάποιο τρόπο... φυσιολογικό. Προπονούμαι με την ομάδα εδώ και εβδομάδες και ένιωθα άνετα. Το πόδι είναι καλά, ψυχικά είμαι εντελώς εντάξει» υποστήριξε στις πρώτες δηλώσεις του ο Τζόελ Μπολομπόι.

«Τώρα έχουμε πολλούς παίκτες που είναι επιθετικοί, που μπορούν να βοηθήσουν στο σκοράρισμα. Οπότε έχω πολλά να μάθω. Επιθετικά, είμαστε πολύ ταλαντούχοι, απλώς νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθούμε λίγο αμυντικά. Και εκεί θα μπορούσα να συνεισφέρω. Ειδικά στις εναλλαγές των pick n' roll. Θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, όλοι εμείς οι σέντερ, η σεζόν είναι μεγάλη, πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω ότι στην άμυνα μπορώ πραγματικά να κάνω τη διαφορά» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους δύσκολους δέκα μήνες που έμεινε μακριά από το μπάσκετ. «Πολλές προκλήσεις, πραγματικά, η ανάρρωση δεν πήγαινε καλά. Έκανα χειρουργική επέμβαση, οπότε δεν μπορούσα να περπατήσω καθόλου για δύο μήνες. Πρώτα η έμφαση δόθηκε στο εύρος κίνησης, μετά στην αρθρίτιδα, επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω στα πόδια μου, οπότε το αντιμετωπίσαμε. Έπρεπε να μάθω να περπατάω ξανά από την αρχή. Νομίζω ότι μου πήρε έξι ή επτά μήνες για να μάθω να περπατάω ξανά. Μπορώ να μιλήσω γι' αυτό όσο θέλετε, υπήρχαν πολλές προκλήσεις. Αλλά πολλοί άνθρωποι βοήθησαν, η σύζυγός μου, η οικογένειά μου, οι συμπαίκτες μου, ο χειρουργός, άλλοι προπονητές. Δεν είναι ένα άτομο, είναι μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων» κατέληξε συγκλονίζοντας με την αφήγηση του...