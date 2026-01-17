Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε με 80-67 της Ζαντάρ σε ματς που επέστρεψε στη δράση ο Μπολομπόι.

Καλό νέο για τον Ερυθρό Αστέρα και ας έμεινε στο... ο Μπολομπόι. Ο ψηλός των Σέρβων επέστρεψε στη δράση στη νίκη της ομάδας του με 80-67 επί της Ζαντάρ για την ΑΒΑ Liga.

Πάτησε παρκέ μετά από 10 μήνες μετά από τον τραυματισμό του και τελείωσε με 0 πόντους και 4 ριμπάουντ σε κάτι περισσότερο από 8 λεπτά που έπαιξε για την 15η αγωνιστική.

Kορυφαίοι για τον Ερυθρό Αστέρα ο Νταβιντόβατς με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 15 πόντους. Στο 15-3 πλέον οι νικητές στην ABA Liga.

Όμως πλέον έχουν μπροστά τους δύο απαιτητικά ματς για τη διαβολοβδομάδα της Euroleague με Μονακό στις 20 και με Βίρτους στις 23 του Γενάρη. Και τα δύο ματς εκτός έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 34-42, 46-68, 67-80