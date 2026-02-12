Το Gazzetta αναλύει πως η απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό AKTOR αλλάζει επίπεδο τους «πράσινους» και ταυτόχρονα προσθέτει αμυντικά έναν παίκτη που «φρενάρει» τον Σάσα Βεζένκοφ.

Αν υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια μονομαχία στις αναμετρήσεις της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό ήταν αυτή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με τον Σάσα Βεζένκοβ! Οι δυο παίκτες αναμετρήθηκαν την περσινή σεζόν δυο φορές και είχε μεγάλο ενδιαφέρον η συνάντηση τους.

Το Gazzetta αναλύει την «τιτανομαχία» των δυο πρωταγωνιστών και την αλλληλεπίδραση τους στο παρκέ, όσο και την επιρροή τους στο παιχνίδι της ομάδας τους.

4 Οκτωβρίου 2024 Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 82-71

Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις: 15 πόντοι (4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/5 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 27:21 λεπτά.

Σάσα Βεζένκοβ: 11 πόντοι (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ σε 30:31 λεπτά.

Ανάλυση

Σε αυτό το παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοβ δυσκολεύτηκε απέναντι στην άμυνα του Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έδειξε εξαιρετική ικανότητα στο μαρκάρισμα τόσο κοντά στο καλάθι όσο και από την περιφέρεια, περιορίζοντας τις επιλογές του Βεζένκοβ στην επίθεση.

Παρά τη μεγαλύτερη συμμετοχή του (χρονικά) στο παιχνίδι, ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού σημείωσε λιγότερους πόντους και πήρε λιγότερα ριμπάουντ από τον Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις, κάτι που δείχνει την αποτελεσματικότητα του Αμερικανού στην άμυνα και την πίεση που ασκεί στον αντίπαλο.

24 Ιανουαρίου 2025 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε 77-87

Σάσα Βεζένκοβ: 19 πόντοι (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/8 βολές), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 28:23 λεπτά.

Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις: 14 πόντοι (4/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 36:01 λεπτά.

Ανάλυση

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοβ είχε μια πιο ενεργή επίδραση και έδειξε την ικανότητά του να σκοράρει, κυρίως με βολές και δίποντα. Παρ’ όλα αυτά, ο Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις συνέχισε να τον περιορίζει αποτελεσματικά, ματσάροντάς τον προσωπικά και περιορίζοντας την παραγωγή του, ειδικά όταν επιχειρούσε παιχνίδι κοντά στο καλάθι ή σε ποστ απ.

Η ευελιξία του Χέιζ‑Ντέιβις, που συνδυάζει παιχνίδι μακριά από το καλάθι αλλά και κοντά σε αυτό, καθιστά δύσκολο για τον Βεζένκοβ να βρει εύκολα σουτ ή καθαρές επιλογές.

Συμπερασματικά, η μονομαχία Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις – Σάσα Βεζένκοβ στις αναμετρήσεις Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός δείχνει καθαρά ότι ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR πέρα από σπουδαίος σκόρερ είναι εξαιρετικός αμυντικός, ικανός να περιορίζει παίκτες υψηλού επιπέδου όπως ο Σάσα Βεζένκοβ.

Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού δυσκολεύεται περισσότερο απέναντί του, γιατί ο Χέιζ‑Ντέιβις συνδυάζει άμυνα κοντά και μακριά από το καλάθι, ενώ στην επίθεση μπορεί να τον ματσάρει και να περιορίσει την αποτελεσματικότητά του.

Παρά τη δυσκολία, ο Σάσα Βεζένκοβ δείχνει την ποιότητά του σε αρκετά κομμάτια μέσα στο παιχνίδι, αλλά η επίδραση του Χέιζ‑Ντέιβις παραμένει εμφανής στις στατιστικές και στο παιχνίδι.

Αυτός ο «head-to-head» ανταγωνισμός αποτυπώνει την αλληλεπίδραση δύο ολοκληρωμένων πάουερ φόργουορντ στη EuroLeague, όπου η αμυντική ευφυΐα και το πλουραλιστικό παιχνίδι του Νάιτζελ Χέιζ‑Ντέιβις προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη θέση «4» έναντι του Σάσα Βεζένκοφ.

Κλείνοντας στη φετινή πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε (χωρίς τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις) στην Κωνσταντινούπολη, όπου η τουρκική ομάδα επικράτησε με 88-80 ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε 24 πόντους (7/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές) και πήρε 6 ριμπάουντ σε 31:23 λεπτά. Συνεπώς θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη συνάντηση τους...



