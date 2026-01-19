Παναθηναϊκός: Εκτός οι Ναν και Μήτογλου με την Μπασκόνια, μέσα ο Ρογκαβόπουλος
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens (20/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta), στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague, και ο Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί εκ νέου τις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου.
Ο Ναν εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από κάκωση στην αριστερή ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να απουσιάσει και από το ματς με την Μπασκόνια. Φέτος μετράει 19,4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21 συμμετοχές στη EuroLeague. Από την πλευρά του, ο Έλληνας φόργουορντ βρίσκεται εκτός με θλάση.
Όσον αφορά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ξεπέρασε την ίωση και θα ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στη διπλή αγωνιστική.
Οι «πράσινοι» συνεχίζουν από την όγδοη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 13-9 και διεκδικούν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, μετά την εκτός έδρας ήττα από την Μπάγερν Μονάχου.
