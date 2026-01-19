Όσμαν: «Πρέπει να είμαστε σταθεροί για 40 λεπτά»

Ο Τσέντι Όσμαν στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης με την Μπασκόνια αναφέρθηκε στα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του προκειμένου να πάρει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια (20/01, 21:15), για την 23η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες στη διοργάνωση.

Ο Τσέντι Όσμαν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αναμέτρηση και στο τι πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι», ενώ σχολίασε πως η Μπασκόνια είναι μια ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσέντι Όσμαν:

«Παίζουν καλά τώρα επιθετικά, είναι καλή ομάδα. Προφανώς η άμυνα θα είναι το κλειδί για να πάρουμε τη νίκη. Προφανώς πρέπει να είμαστε σταθεροί για 40 λεπτά. Είναι πάντα καλό να επιστρέφουμε στην έδρα μας. Είναι μία ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού».

Για τον στόχο του στον αγώνα: «Να κερδίσουμε το παιχνίδι».