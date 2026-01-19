Ολυμπιακός: Με τρεις απουσίες η Μακάμπι
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της regular season, και ο Όντεντ Κάτας καλείται να διαχειριστεί τρεις απουσίες ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους».
Συγκεκριμένα, η «ομάδα του λαού» θα παραταχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χωρίς τους Τζον ΝτιΜπαρτολομέο, Λόνι Γουόκερ και Ζακ Χάνκινς.
Ο Γουόκερ ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο και δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο ΝτιΜπαρτολομέο θα μείνει περίπου δύο εβδομάδες εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στη βουβωνική χώρα, ενώ ο Χάνκινς ταλαιπωρείται από θλάση στον αστράγαλο.
Μετά τον αγώνα στο ΣΕΦ, η Μακάμπι θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (22/1, 21:05) στο Τελ Αβίβ. Οι Ισραηλινοί συνεχίζουν από την 14η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 9-13.
