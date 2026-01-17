Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έκανε χιούμορ με την χαμένη ελεύθερη βολή του Νάντο Ντε Κολό στη νίκη επί της Βαλένθια.

Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε (82-79) της Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της Euroleague με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να έχει διάθεση για αστεία όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη χαμένη ελεύθερη βολή του Νάντο Ντε Κολό στο πρώτο του παιχνίδι με την τουρκική ομάδα.

Μάλιστα, ο Λιθουανός τεχνικός υποστήριξε γελώντας πως η αστοχία του Γάλλου θα τον βοηθήσει να τον προσπεράσει στη λίστα με τους κορυφαίους σε ποσοστό ευστοχίας στη διοργάνωση!

Η Φενέρ είχε 17/18 συνολικά και τη μια μόλις που χάθηκε την είχε ο Νάντο Ντε Κολό που είναι στην κορυφή της λίστας με τους πιο εύστοχους στη διοργάνωση έχοντας 1240/1328 (ποσοστό 93.4%). Ακολουθεί ο προπονητής του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους με 548/594 (ποσοστό 92.3%).

«Είναι ένας παίκτης, όπως ήταν πέρυσι ο ΜακΚόλουμ, που ξέρει τι να κάνει με την μπάλα. Αυτοί οι παίκτες, ακόμα κι όταν κάνουν λάθη, κάνουν λογικά λάθη. Υποθέτω πως η δουλειά μου είναι να τον κρατήσω φρέσκο τον Νάντο. Και ο Νάντο θα είναι στο παρκέ αρκετά στις κρίσιμες στιγμές των αγώνων, γιατί καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και πώς να ακολουθήσει τις ιδέες της ομάδας» ήταν το πρώτο σχόλιο του προπονητή της Φενέρμπαχτσε στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα με την Βαλένθια.

Και όταν ρωτήθηκε για τη χαμένη βολή του Νάντο Ντε Κολό, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απάντησε με μπόλικη δόση χιούμορ: «Καλό είναι που έχασε βολές απόψε. Γιατί έτσι ίσως μπορέσω να τον πιάσω σε ποσοστό ευστοχίας».

