Φαίνεται πως θα συνεχίσει στην Φενέρ ο Γουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέα συμβόλαιο με τους Τούρκους, σύμφωνα με το Sportando.

Το 2024 είχε υπογράψει συμβόλαιο 2+1 ετών, ενώ η νέα συμφωνία θα τον κρατήσει στους πρωταθλητές Ευρώπης μέχρι το 2028. Mάλιστα οι απολαβές θα είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Φέτος μετρά 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια στη Euroleague. Ένας εκ των πρωταγωνιστών και στην περσινή πορεία της Φενέρ μέχρι την κατάκτηση της Euroleague.