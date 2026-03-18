Μπόλντγουιν: Ανανέωσε στη Φενέρ γράφουν στην Ιταλία
Φαίνεται πως θα συνεχίσει στην Φενέρ ο Γουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε νέα συμβόλαιο με τους Τούρκους, σύμφωνα με το Sportando.
Το 2024 είχε υπογράψει συμβόλαιο 2+1 ετών, ενώ η νέα συμφωνία θα τον κρατήσει στους πρωταθλητές Ευρώπης μέχρι το 2028. Mάλιστα οι απολαβές θα είναι κάτι παραπάνω από 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
Φέτος μετρά 14,4 πόντους, 5,7 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια στη Euroleague. Ένας εκ των πρωταγωνιστών και στην περσινή πορεία της Φενέρ μέχρι την κατάκτηση της Euroleague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.