Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο ισπανικό Classico καθώς επικράτησε εύκολα της Μπαρτσελόνα με 80-61, παίρνοντας και την... ρεβάνς για την ήττα στο πρωτάθλημα.

Αν μη τι άλλο το κίνητρο των Μαδριλένων ήταν μεγάλο στον «εμφύλιο» της Euroleague απέναντι στην μεγάλη της αντίπαλο. Ο λόγος; Η πρόσφατη ήττα της στο ματς για το πρωτάθλημα της ACB μέσα στην ισπανική πρωτεύουσα με 105-100.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο είχε το πάνω χέρι από την αρχή έως το τέλος του αγώνα εκμηδενίζοντας κάθε προσδοκία των Καταλανών για back to back νίκη στη Μαδρίτη. Κλειδί για την τελική έκβαση του αγώνα έπαιξε το 10-0 σερί στην 3η περίοδο, όταν το «ρευστό» 45-50 έγινε 55-40 και ουσιαστικά έριξε τους τίτλους τέλους του αγώνα.

Πληθωρικός ο Ταβάρες με 11 πόντους και 6 ριμπάουντ, ωστόσο παίκτες κλειδιά ήταν οι Γκαρούμπα (16π., 4/5διπ., 2/2τρ., 2/2β.) και Ντεκ (12π., 4/4τρ.)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Βίους αντίθετους είχαν στο ξεκίνημα του «classico» οι δύο ομάδες. Η μεν Ρεάλ πατούσε καλύτερα, ειδικά στην άμυνα, η δε Μπαρτσελόνα είχε ξεκινήσει το ματς πολύ άστοχη με 1/9 εντός παιδιάς. Αποτέλεσμα; Οι γηπεδούχοι να στηριχθούν στον Ταβάρες και να προηγηθούν με 10-2 στο πεντάλεπτο αλλά στη συνέχεια οι «μπλαουγκράνα» προσπάθησαν να ισορροπήσουν το παιχνίδι πλησιάζοντας στον πόντου (12-11) αλλά οι Ντεκ και Γκαρούμπα επανέφεραν το σκορ στο +7 (21-14) με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Η διαφορά έγινε και διψήφια τους γηπεδούχους (29-19 στο 23'), οι οποίοι με την επιθετική τους άμυνα είχαν απενεργοποιήσει κάθε ατού της Μπαρτσελόνα. Μάλιστα έφτασε και το +11 (32-21 στο 14') πριν υπάρξει η αντίδραση και ένα σερί 7-0 των Καταλανών οι οποίοι πλησίασαν στη μία κατοχή (32-29 στο 16'). Μετά το τάιμ άουτ του Σκαριόλο η εικόνα του αγώνα επανήλθε στην... αρχική της μορφή καθώς η Ρεάλ «έτρεξε» επιμέρους σκορ 9-2 για το +13 (43-31) του ημιχρόνου έχοντας 11/17 δίποντα, 4/12 δίποντα και 9/10 βολές ενώ αντίστοιχα η Μπαρτσελόνα είχε μετρήσει 11/17 δίποντα, 4/11 δίποντα και 9/10 βολές.

Μετά το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνο η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πλησίασε και πάλι στους πέντε πόντους (45-40) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν υπήρξε και η ανάλογη συνέχεια. Η Ρεάλ έβγαλε και πάλι μεγάλες άμυνες και έχοντας ως κορυφαίους τους Ταβάρες και Χεζόνια έτρεξε σερί 10-0 για το +15 (55-40), διαφορά που ήταν και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι έως εκείνο το χρονικό σημείο του αγώνα. Στο 29' έφτασε και στο +16 (61-45) για τους Μαδριλένους οι οποίοι είχαν γίνει τα αφεντικά του classico!

Στο τελευταίο δεκάλεπτο απλά η Ρεάλ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της και ανάγκασε την μεγάλη της αντίπαλο να παραδοθεί άνευ όρων. Στο 35' η διαφορά είχε φτάσει και στο +21 για τους Μαδριλένους (76-55), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στο ισπανικό classico. Ο Γκαρούμπα ήταν ο παίκτης-κλειδί για τον Σέρτζιο Σκαριόλο, με τον Ταβάρες να ήταν σταθερά καλός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ο MVP... Οι Ουσμάν Γκαρούμπα (16π., 4/5δίπ., 2/2τρ., 2/2β.) και Έντι Ταβάρες (11π., 6ριμπ.) μοιράστηκαν τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Κανείς παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν έκανε ιδιαίτερα την διαφορά, ίσως να το προσπάθησε περισσότερο ο Λαπροβίτολα (12π., 3ασ.)

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα 15 λάθη της Μπαρτσελόνα για τις μόλις 9 ασίστ της, όπως επίσης και το 22% στα τριποντα. Κυρίως όμως τα 0/6 σουτ του Πάντερ ο οποίος ήταν αρνητικός

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ... Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε νικήσει και μέσα στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα με 92-101.

Τα δεκάλεπτα: 21-14, 43-31, 63-47, 80-61.

Real Madrid

Head coach: Sergio Scariolo FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 0 T. Lyles 21:16 9 3/4 75% 2/3 66.7% 1/1 100% 2/3 66.7% 0 3 3 3 4 1 1 2 11 6 A. Abalde * 10:21 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 7 F. Campazzo * 24:27 6 2/9 22.2% 0/2 0% 2/7 28.6% 0/0 0% 0 0 0 5 0 1 0 1 8 8 C. Okeke * 18:44 2 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 0/0 0% 2 6 8 1 0 1 1 2 7 11 M. Hezonja * 22:03 12 4/10 40% 4/9 44.4% 0/1 0% 4/4 100% 1 2 3 0 2 1 0 1 11 12 T. Maledon 14:36 6 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 4/4 100% 1 1 2 4 1 0 0 4 9 14 G. Deck 17:57 12 4/5 80% 0/1 0% 4/4 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 2 0 2 11 16 U. Garuba 15:46 16 6/7 85.7% 4/5 80% 2/2 100% 2/2 100% 2 1 3 1 1 1 0 2 19 22 W. Tavares * 20:15 11 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 3/4 75% 4 2 6 0 1 2 2 1 20 23 S. Llull 13:40 2 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 0/1 0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 24 A. Feliz 16:56 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 3 1 0 1 3 0 25 A. Len 03:59 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 80 28/58 48.3% 19/35 54.3% 9/23 39.1% 15/18 83.3% 11 25 36 21 14 9 5 19 106