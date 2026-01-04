Η Μπαρτσελόνα επικράτησε στο ντέρμπι της Ισπανίας, περνώντας με 105-100 από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ επιβεβαίωσε τη βελτίωσή της το τελευταίο διάστημα, επικρατώντας της Ρεάλ στη Μαδρίτη με 105-100.

Οι Καταλανοί πήραν με εντυπωσιακό τρόπο κλάσικο, έχοντας σε πολύ καλό μεσημέρι τους Κέβιν Πάντερ και Νίκο Λαπροβίτολα που μέτρησαν από 19 πόντους, απαντώντας στους 27 του μαγικού Μάριο Χεζόνια.

Το σκοράρισμα του Κροάτη ήταν η απέλπιδα προσπάθεια της Ρεάλ να επιστρέψει στο ματς, μειώνοντας σε 95-98, τρία λεπτά πριν το φινάλε. Ωστόσο Πάρα και Ερνανγκόμεθ σκόραραν κρίσιμα καλάθια, τελειώνοντας τη δουλειά, την ώρα που η Ρεάλ βασίστηκε μονάχα στο σκορ του Χεζόνια.

Ο Πάρα πέτυχε 13 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Λαπροβίτολα πέραν των 19 πόντων του, μέτρησε και 9 ασίστ. Ο Φάκου Καμπάτσο προσπάθησε να βοηθήσει τον Χεζόνια, έχοντας 15 πόντους και 5 ασίστ, αλλά η ανωτερότητα της Μπαρτσελόνα επιβεβαιώθηκε στο φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 44-48, 75-77, 100-105

Η κατάταξη