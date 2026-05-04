Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποθέωσε τον Μάριο Χεζόνια για τα... όργια κόντρα στη Μούρθια.

Τη μυθική ανατροπή της Ρεάλ κόντρα στη Μούρθια υπέγραψε ο Μάριο Χεζόνια.

Παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 88-102 στο 34’, με μπροστάρη τον Κροάτη έστειλε το ματς στην παράταση (114-114) και στο έξτρα πεντάλεπτο «καθάρισε» τη νίκη, επικρατώντας με 131-123.

Ο Μάριο Χεζόνια ήταν εκπληκτικός με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Έτσι ο super agent, Μίσκο Ραζνάτοβιτς τον αποθέωσε μέσω ανάρτησης, αναφέροντας όλα τα επιτεύγματα του.