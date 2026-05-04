Χεζόνια: Ο Ραζνάτοβιτς υποκλίθηκε στον Κροάτη για τα... όργια με Μούρθια
Τη μυθική ανατροπή της Ρεάλ κόντρα στη Μούρθια υπέγραψε ο Μάριο Χεζόνια.
Παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 88-102 στο 34’, με μπροστάρη τον Κροάτη έστειλε το ματς στην παράταση (114-114) και στο έξτρα πεντάλεπτο «καθάρισε» τη νίκη, επικρατώντας με 131-123.
Ο Μάριο Χεζόνια ήταν εκπληκτικός με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, μετρώντας 12/20 εντός παιδιάς. Έτσι ο super agent, Μίσκο Ραζνάτοβιτς τον αποθέωσε μέσω ανάρτησης, αναφέροντας όλα τα επιτεύγματα του.
Historic performance of Mario Hezonja!— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) May 3, 2026
*40+11+6*
* First time in ACB
*53 PIR
* No players in Acb history had PIR 50 in less than 30 minutes played
* Highest PIR in ACB since Pete Mickeal en 2006 (54) ⭐
* In this century PIR over 50 had only Scola, Mickeal and Landesberg
*…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.