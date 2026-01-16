Φενέρμπαχτσε: Standing ovation στον Ντε Κολό στην επιστροφή του

Ευτυχία Οικονομίδου
Νάντο Ντε Κολό
Αποθεώθηκε ο Νάντο Ντε Κολό στην επιστροφή του με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε για το εντός έδρας ματς απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Νάντο Ντε Κολό επέστρεψε κι επίσημα στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Φενέρμπαχτσε ύστερα από τρία χρόνια για να τεθεί στη διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Το εντός έδρας παιχνίδι των Τούρκων απέναντι στη Βαλένθια για την 22η αγωνιστική της EuroLeague ήταν εκείνο όπου ο 38χρονος έμπειρος γκαρντ ξαναπάτησε παρκέ με τη φανέλα της Φενέρ. Ο κόσμος που βρέθηκε στην Ulker Sports Arena τον αποθέωσε κατά την είσοδό του στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο

