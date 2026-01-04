Ο Νάντο Ντε Κολο αποτελεί και επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε, επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη ύστερα από τρία χρόνια.

Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της Φενέρμπαχτσε όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της τουρκικής ομάδας.

Μετά από μια τριετία στη Λιόν και στη Βιλερμπάν, ο 38χρονος παίκτης μετακόμισε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Νάντο Ντε Κολό έχει αγωνιστεί σε 340 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 93% στις βολές.

Έτσι μετά την απόκτηση του Κρις Σίλβα ο οποίος είδε τη νέα του ομάδα να κερδίζει την Μπεσίκτας στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος εκτός έδρας, η Φενέρ προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.