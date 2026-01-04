Φενέρμπαχτσε: Επίσημη η επιστροφή του Ντε Κολό
Ο έμπειρος Γάλλος γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της Φενέρμπαχτσε όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της τουρκικής ομάδας.
Μετά από μια τριετία στη Λιόν και στη Βιλερμπάν, ο 38χρονος παίκτης μετακόμισε και πάλι στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.
Ο Νάντο Ντε Κολό έχει αγωνιστεί σε 340 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 14.8 πόντους, 3.7 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ, σουτάροντας με 54% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 93% στις βολές.
Έτσι μετά την απόκτηση του Κρις Σίλβα ο οποίος είδε τη νέα του ομάδα να κερδίζει την Μπεσίκτας στο ντέρμπι του τουρκικού πρωταθλήματος εκτός έδρας, η Φενέρ προχώρησε σε μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης ενόψει της συνέχειας της φετινής σεζόν.
Pardon, bu saatte başka bir iletişim planımız vardı 😏— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 4, 2026
Nando De Colo yeniden Fenerbahçe Beko’da! 💛💙✍️ pic.twitter.com/xFHZLJUAj2
