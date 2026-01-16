Πως εξηγείται η μεγάλη μεταμόρφωση του Τι Τζέι Σορτς μέσα από τους διαφορετικούς ρόλους του σε Παρί και Παναθηναϊκό AKTOR.

Όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός AKTOR απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς που έκλεισε τον κύκλο του στην Παρί με εντυπωσιακές επιδόσεις, όλοι έκαναν λόγο για τη μεταγραφή της χρονιάς στη Euroleague. Η μετακίνηση του Αμερικανού γκαρντ δημιούργησε δικαιολογημένα μεγάλες προσδοκίες, όμως τα στατιστικά του παίκτη φανερώνουν μια εντυπωσιακή «μεταμόρφωση» όσον αφορά τον ρόλο και την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας.

Χωρίς να αλλάξει η ποιότητά του, άλλαξε ολόκληρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο αγωνίζεται και από την απόλυτη ελευθερία που είχε στην Παρί μπήκε σε πιο αυστηρές μπασκετικές δομές και σ’ ένα πιο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Στην Παρί ο Τι Τζέι Σορτς αγωνίζονταν περισσότερο από 27 λεπτά κατά μέσο όρο, ενώ στο «τριφύλλι» έπεσε στα 17 λεπτά συμμετοχής. Η μείωση του αγωνιστικού χρόνου κατά περίπου 40% αντανακλά άμεσα στις επιδόσεις του. Είναι λιγότερα τα ματς με τη μπάλα στα χέρια, λιγότερες επιθέσεις και λιγότερες αποφάσεις (δημιουργία).

Από τους 19 πόντους που σημείωνε ανά αγώνα με την Παρί, κατέβηκε στους 7,8 πόντους με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Μια πτώση που ξεπερνά το 59%. Δεν οφείλεται μόνο στα λεπτά συμμετοχής, αλλά και στην αλλαγή ρόλου. Στην γαλλική ομάδα ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς, ενώ στον Παναθηναϊκό είναι απλώς ένας από τους παίκτες του rotation, πίσω από τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα, σε κατοχές και αποφάσεις.

Μάλιστα, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση και στο είδος των προσπαθειών του που έχουν μειωθεί. Πλέον κάνει λιγότερες διεισδύσεις, έχει πιο δύσκολα τελειώματα μέσα στη ρακέτα, έχει λιγότερα isolation plays και παίζει πολύ λιγότερα pick n’ roll ως χειριστής της μπάλας.

Η μεγαλύτερη πτώση στα ποσοστά του σημειώνεται στα δίποντα (από 52% σε 45%), ενώ το τρίποντο παραμένει σταθερό (35%), παρότι στην αναμέτρηση με την Μπάγερν έφτασε να κάνει δυο φορές air-ball, δείγμα της πίεσης που αισθάνεται, ώστε να είναι αποτελεσματικός σε κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκεται στην πεντάδα.

Στην Παρί έδινε πάνω από 7 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ στον Παναθηναϊκό οι ασίστ του πέφτουν στις 3,3. Το pick n’ roll περνάει κυρίως από τα χέρια του Σλούκα και του Ναν, οπότε ο Σορτς έχει πολύ λιγότερη πρωτοβουλία στη δημιουργία, γεγονός που δημιουργείο μια τεράστια διαφορά σε σχέση με την απόλυτη ελευθερία που είχε την περσινή σεζόν.

Το PIR που αποτυπώνει την αλλαγή επιπέδου

Το Performance Index Rating (PIR) από 22.7 (πέρσι) πέφτει στο 7.4. Δεν δείχνει πτώση της αξίας του παίκτη, αλλά πτώση στις κατοχές και στον χρόνο συμμετοχής. Με λίγα λόγια άλλος ρόλος και άλλο impact.

Εν κατακλείδι, η αλλαγή των αριθμών του Τι Τζέι Σορτς δεν αποτελεί απότομη πτώση στην ποιότητά του, αλλά στον τρόπο που χρησιμοποιείται από τον Εργκίν Άταμαν. Από ηγέτης και go-to scorer, μεταμορφώθηκε σε role player ενός πιο αυστηρού και απαιτητικού πλαισίου που διέπουν τις ομάδες του κορυφαίου επιπέδου όπως είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR. Αυτό εξηγεί γιατί κάθε στατιστικό του έχει μειωθεί όχι επειδή παίζει χειρότερα, αλλά επειδή έχει πλέον έναν τελείως διαφορετικό ρόλο.