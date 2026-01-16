Euroleague: Που θα δείτε το Ρεάλ-Μπαρτσελόνα και τα άλλα ματς της βραδιάς
Το βράδυ της Πέμπτης, η Μπάγερν επικράτησε με 85-78 του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχασε έδαφος στο κυνήγι της πρώτης τετράδας στη Εuroleague. Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τρεις αναμετρήσεις.
Στο ματς που κλέβει την παράσταση η Ρεάλ υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι που κλείνει το πρόγραμμα. Στο 13-8 οι Μαδριλένοι, στο 14-7 οι Καταλανοί. Η Φενέρ κοντράρεται με τη Βαλένθια στη μάχη δυο ομάδων που είναι ψηλά στην κατάταξη. Τέλος η Χάποελ του Ιτούδη δοκιμάζεται στην έδρα της Βιλερμπάν.
Το πρόγραμμα
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (19:45, Novasports 4)
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports Start)
Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (21:45, Novasports Prime)
