Δείτε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για τα αποψινά ματς της Εuroleague.

Το βράδυ της Πέμπτης, η Μπάγερν επικράτησε με 85-78 του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχασε έδαφος στο κυνήγι της πρώτης τετράδας στη Εuroleague. Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τρεις αναμετρήσεις.

Στο ματς που κλέβει την παράσταση η Ρεάλ υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι που κλείνει το πρόγραμμα. Στο 13-8 οι Μαδριλένοι, στο 14-7 οι Καταλανοί. Η Φενέρ κοντράρεται με τη Βαλένθια στη μάχη δυο ομάδων που είναι ψηλά στην κατάταξη. Τέλος η Χάποελ του Ιτούδη δοκιμάζεται στην έδρα της Βιλερμπάν.

Το πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια (19:45, Novasports 4)

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Novasports Start)

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα (21:45, Novasports Prime)