Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (100-97) της Ζάλγκιρις για την 22η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίους τους Σόρκιν, Λιφ και Κλαρκ.

Στον επιθετικό πλουραλισμό στηρίχθηκε η Μακάμπι και πήρε το θετικό αποτέλεσμα κερδίζοντας (100-97) την Ζάλγκιρις στην MENORA MIVTACHIM ARENA του Τελ Αβίβ, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Λιφ 17 πόντους, Σόρκιν 17 πόντους, Σάντος 12 πόντους, Κλαρκ 17 πόντους και Λούντμπεργκ 13 πόντους), ενώ οι Λιθουανοί τα περίμεναν όλα στο τέλος από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο που είχε 22 πόντους, ενώ 17 πόντους είχε ο Μόουζες Ράιτ και 15 πόντους ο Αζουόλας Τουμπέλις.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πλέον έχει ρεκόρ 9-13 και η Ζάλγκιρις μετράει 12 νίκες και 10 ήττες στη Euroleague.

Μακάμπι-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Μακάμπι και η Ζάλγκιρις συμβάδιζαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (17-17 στο 7.30’’) και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο έχοντας ένα μικρό προβάδισμα (27-24 στο 10’) με τους Τι Τζέι Λιφ και Ίφε Λούντμπεργκ να σηκώνουν το βάρος επιθετικά.

Στη συνέχεια με την βοήθεια και του Ρόμαν Σόρκιν που μπήκε στην εξίσωση της επίθεσης η Μακάμπι βρέθηκε στο +9 (34-25 στο 12.30’’) αιφνιδιάζοντας τους Λιθουανούς που τα περίμεναν όλα από τον Μόουζες Ράιτ και τον Ντειβίντας Σιρβίδις. Η Ζάλγκιρις στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση και πλησίασε σε απόσταση... βολής (45-43 στο 17’), αλλά οι περισσότερες λύσεις που διέθεταν οι γηπεδούχοι επιθετικά τους έδωσαν τη δυνατότητα να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας το «πάνω χέρι» (52-49 στοι 20’).

Τα εξαιρετικά ποσοστά στα τρίποντα (7/15, 46.7%) βοήθησαν την ομάδα του Όντεντ Κάτας να είναι στη θέση του... οδηγού. Την ίδια στιγμή η Ζάλγκιρις ήταν καλύτερη στη δημιουργία (14 ασίστ έναντι 12 των γηπεδούχων), αλλά επιθετικά δεν είχε πολλές επιλογές.

Στο τρίτο 10λεπτο η Μακάμπι πάτησε... γκάζι και ξέφυγε (65-55 στο 24.30’’ και 72-62 στο 27.30’’) με τους Τζίμι Κλαρκ, Ρόμαν Σόρκιν και Τι Τζέι Λιφ να αποτελούν τις επιθετικές σταθερές για την «ομάδα του λαού».

Η Ζάλγκιρις προσπάθησε (78-71 στο 30’) να επιστρέψει μειώνοντας στους 4 πόντους (78-74) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου αλλά εκεί τα δυο τρίποντα των Σόρκιν και Ντιμπαρτολομέο έδωσαν «αέρα» 10 πόντων (84-74 στο 32’) στους Ισραηλινούς. Η διαφορά αυτή διευρύνθηκε (90-78 στο 33.20’’) παρότι οι Φρανσίσκο και Τουμπέλις συνέδραμαν επιθετικά για τους Λιθουανούς.

Η χαλάρωση όμως των παικτών του Όντεντ Κάτας και κάποια μεγάλα σουτ του Σιλβέιν Φρανσίσκο έφεραν σε απόσταση... βολής (96-94 στο 38.30’’) τους φιλοξενούμενους που στο τέλος είχαν την ευκαιρία να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, αλλά τα σουτ από την περιφέρεια δεν βρήκαν στόχο, όπως και το τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου του Μαοντό Λο που κατέληξε στο... σίδερο.



Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97.

Ο MVP: Ο Τι Τζέι Λιφ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 8/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 22:26 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είχε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 29:25 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ της Μακάμπι αποτέλεσαν βασικό συστατικό της επικράτησης έναντι της Ζάλγκιρις.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Στο πρώτο παιχνίδι στο Κάουνας η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέλυσε (83-65) την Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Maccabi Rapyd Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 I. Lundberg * 24:17 13 4/12 33.3% 2/5 40% 2/7 28.6% 3/4 75% 1 1 2 4 3 1 1 0 10 1 J. Hoard * 26:51 6 2/4 50% 2/3 66.7% 0/1 0% 2/2 100% 2 4 6 3 0 1 1 2 15 2 J. Clark III * 20:50 17 5/11 45.5% 1/5 20% 4/6 66.7% 3/4 75% 0 1 1 5 2 1 1 0 17 3 M. Santos 21:42 12 4/8 50% 3/4 75% 1/4 25% 3/6 50% 1 1 2 1 4 2 3 1 12 4 G. Lavi 00:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 R. Sorkin * 19:24 17 7/9 77.8% 5/6 83.3% 2/3 66.7% 1/1 100% 0 5 5 1 2 0 1 1 22 10 O. Brissett 20:23 3 1/3 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 2 3 0 0 0 4 11 W. Rayman * 09:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 12 J. DiBartolomeo 18:21 6 2/5 40% 0/2 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 4 21 J. Dowtin Jr 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 T. Leaf 22:26 17 8/11 72.7% 8/11 72.7% 0/0 0% 1/1 100% 4 3 7 2 1 0 0 0 23 45 T. Blatt 16:26 9 3/8 37.5% 0/1 0% 3/7 42.9% 0/0 0% 0 0 0 5 2 2 0 0 6 TOTAL 200 100 36/71 50.7% 21/38 55.3% 15/33 45.5% 13/18 72.2% 13 21 34 24 20 9 7 4 118