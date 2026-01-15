Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97: Είχε επιθετική πολυφωνία

Γιάννης Πάλλας
Μακάμπι-Ζάλγκιρις 100-97: Είχε επιθετική πολυφωνία
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (100-97) της Ζάλγκιρις για την 22η αγωνιστική της Euroleague με κορυφαίους τους Σόρκιν, Λιφ και Κλαρκ.

Στον επιθετικό πλουραλισμό στηρίχθηκε η Μακάμπι και πήρε το θετικό αποτέλεσμα κερδίζοντας (100-97) την Ζάλγκιρις στην MENORA MIVTACHIM ARENA του Τελ Αβίβ, για την 22η αγωνιστική της Euroleague. Οι γηπεδούχοι είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Λιφ 17 πόντους, Σόρκιν 17 πόντους, Σάντος 12 πόντους, Κλαρκ 17 πόντους και Λούντμπεργκ 13 πόντους), ενώ οι Λιθουανοί τα περίμεναν όλα στο τέλος από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο που είχε 22 πόντους, ενώ 17 πόντους είχε ο Μόουζες Ράιτ και 15 πόντους ο Αζουόλας Τουμπέλις.
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πλέον έχει ρεκόρ 9-13 και η Ζάλγκιρις μετράει 12 νίκες και 10 ήττες στη Euroleague.

Μακάμπι-Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Η Μακάμπι και η Ζάλγκιρις συμβάδιζαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (17-17 στο 7.30’’) και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το πρώτο 10λεπτο έχοντας ένα μικρό προβάδισμα (27-24 στο 10’) με τους Τι Τζέι Λιφ και Ίφε Λούντμπεργκ να σηκώνουν το βάρος επιθετικά.

Στη συνέχεια με την βοήθεια και του Ρόμαν Σόρκιν που μπήκε στην εξίσωση της επίθεσης η Μακάμπι βρέθηκε στο +9 (34-25 στο 12.30’’) αιφνιδιάζοντας τους Λιθουανούς που τα περίμεναν όλα από τον Μόουζες Ράιτ και τον Ντειβίντας Σιρβίδις. Η Ζάλγκιρις στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση και πλησίασε σε απόσταση... βολής (45-43 στο 17’), αλλά οι περισσότερες λύσεις που διέθεταν οι γηπεδούχοι επιθετικά τους έδωσαν τη δυνατότητα να κλείσουν το πρώτο ημίχρονο έχοντας το «πάνω χέρι» (52-49 στοι 20’).

Τα εξαιρετικά ποσοστά στα τρίποντα (7/15, 46.7%) βοήθησαν την ομάδα του Όντεντ Κάτας να είναι στη θέση του... οδηγού. Την ίδια στιγμή η Ζάλγκιρις ήταν καλύτερη στη δημιουργία (14 ασίστ έναντι 12 των γηπεδούχων), αλλά επιθετικά δεν είχε πολλές επιλογές.

 

Στο τρίτο 10λεπτο η Μακάμπι πάτησε... γκάζι και ξέφυγε (65-55 στο 24.30’’ και 72-62 στο 27.30’’) με τους Τζίμι Κλαρκ, Ρόμαν Σόρκιν και Τι Τζέι Λιφ να αποτελούν τις επιθετικές σταθερές για την «ομάδα του λαού».

Η Ζάλγκιρις προσπάθησε (78-71 στο 30’) να επιστρέψει μειώνοντας στους 4 πόντους (78-74) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου αλλά εκεί τα δυο τρίποντα των Σόρκιν και Ντιμπαρτολομέο έδωσαν «αέρα» 10 πόντων (84-74 στο 32’) στους Ισραηλινούς. Η διαφορά αυτή διευρύνθηκε (90-78 στο 33.20’’) παρότι οι Φρανσίσκο και Τουμπέλις συνέδραμαν επιθετικά για τους Λιθουανούς.

Η χαλάρωση όμως των παικτών του Όντεντ Κάτας και κάποια μεγάλα σουτ του Σιλβέιν Φρανσίσκο έφεραν σε απόσταση... βολής (96-94 στο 38.30’’) τους φιλοξενούμενους που στο τέλος είχαν την ευκαιρία να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, αλλά τα σουτ από την περιφέρεια δεν βρήκαν στόχο, όπως και το τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου του Μαοντό Λο που κατέληξε στο... σίδερο.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 52-49, 78-71, 100-97.

Ο MVP: Ο Τι Τζέι Λιφ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (1/1 ελεύθερες βολές, 8/11 δίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ σε 22:26 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο είχε 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 29:25 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 25 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ της Μακάμπι αποτέλεσαν βασικό συστατικό της επικράτησης έναντι της Ζάλγκιρις.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Στο πρώτο παιχνίδι στο Κάουνας η Μακάμπι Τελ Αβίβ διέλυσε (83-65) την Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague.

Maccabi Rapyd Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREB
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0I. Lundberg *24:17134/1233.3%2/540%2/728.6%3/475%1124311010
1J. Hoard *26:5162/450%2/366.7%0/10%2/2100%2463011215
2J. Clark III *20:50175/1145.5%1/520%4/666.7%3/475%0115211017
3M. Santos21:42124/850%3/475%1/425%3/650%1121423112
4G. Lavi00:0600/00%0/00%0/00%0/00%000000000
9R. Sorkin *19:24177/977.8%5/683.3%2/366.7%1/1100%0551201122
10O. Brissett20:2331/333.3%0/10%1/250%0/00%123230004
11W. Rayman *09:1400/00%0/00%0/00%0/00%101010001
12J. DiBartolomeo18:2162/540%0/20%2/366.7%0/00%101120004
21J. Dowtin Jr00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22T. Leaf22:26178/1172.7%8/1172.7%0/00%1/1100%4372100023
45T. Blatt16:2693/837.5%0/10%3/742.9%0/00%000522006
TOTAL20010036/7150.7%21/3855.3%15/3345.5%13/1872.2%1321342420974118
Zalgiris KaunasFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Tomas MasiulisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3S. Francisco *29:25227/1546.7%2/540.0%5/1050.0%3/3100%0446210225
7M. Wright *27:43177/977.8%7/887.5%0/10%3/475.0%110110421023
8I. Brazdeikis *05:3100/10%0/00%0/10%0/00%011000000
9D. Giedraitis15:3572/450.0%0/10%2/366.7%1/250.0%3364200013
10A. Tubelis *25:44156/1154.5%5/862.5%1/333.3%2/2100%213144109
12M. Lo20:4683/837.5%1/425.0%2/450.0%0/00%202511007
14D. Sleva13:4262/450.0%2/2100%0/20%2/2100%000120105
15L. Birutis08:5262/366.7%2/366.7%0/00%2/2100%123121007
17M. Rubstavicius00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
51A. Butkevicius *20:5720/30%0/00%0/30%2/2100%101122000
91D. Sirvydis14:4983/650.0%1/1100%2/540.0%0/00%0222000010
92E. Ulanovas16:5661/250.0%0/10%1/1100%3/3100%011110009
TOTAL200:009733/6650.0%20/3360.6%13/3339.4%18/2090.0%12243622201132110
     

