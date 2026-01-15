Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας 96-104: Επέστρεψε από το -13 και έκανε σούπερ ανατροπή στην τελευταία περίοδο

Δημήτρης Οικονόμου
Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε εμφατικά με 96-104 από την έδρα της φορμαρισμένης Αρμάνι, κάνοντας ντεμαράζ στην τελευταία περίοδο.

Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Σέβιον Σιλντς με τους 22 πόντους και τα 5/7 τρίποντα, παρά το +12 στο φινάλε της τελευταίας περιόδου, η Αρμάνι δεν άντεξε στο ντεμαράζ του Ερυθρού Αστέρα και ηττήθηκε στην 22η αγωνιστική με 96-104.

Οι Σέρβοι ήταν εκπληκτικοί στο τελευταίο δεκάλεπτο και με τέσσερις παίκτες στην πρώτη γραμμή, πήραν σπουδαία νίκη στην Ιταλία.

Ο Τζόρνταν Νουόρα ήταν πρώτος σκόρερ με 22, ακολούθησαν με 18 οι Τσίμα Μονέκε και Τζάρεντ Μπάτλερ, ενώ ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκλεισε με 15, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Αρμάνι - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Το φινάλε του 3ου δεκαλέπτου δεν έδειχνε με κανέναν τρόπο τι θα συμβεί. Η Αρμάνι βρέθηκε μπροστά με 82-70 στο 30' αλλά οι Σέρβοι δεν τα παράτησαν. Με επιμέρους σκορ 1-15 και τον Τζάρεντ Μπάτλερ μπροστάρη, ο Ερυθρός προσπέρασε με 83-85 και οι δύο ομάδες πήγαν χεράκι - χεράκι.

 

Ο Σιλντς πέτυχε ακόμα ένα πολύ μεγάλο σουτ για το 91-89 στο 35' αλλά το μομέντουμ είχε γυρίσει εντελώς. Ο ΜακΙντάιρ έκλεψε ακόμα μία μπάλα για το 92-98, μπαίνοντας στο τελευταίο δίλεπτο.

Το σουτ του Γκούντουριτς δεν ήταν αρκετό για τους Μιλανέζους, με τον Ερυθρό Αστέρα να σφραγίζει τη νίκη μετά το καλάθι του Μονέκε και την ψυχραιμία στις βολές.

  • Τα δεκάλεπτα: 25-27, 55-44, 82-70, 96-104
  • MVP: Ο φαντάστικός Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ με 15 πόντους (6/11 2π.), 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Σέιβον Σιλντς με 22 πόντους (3/3 2π., 5/7 3π.), ένα ριμπάουντ και 4 ασίστ.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ του Ερυθρού Αστέρα.
  • ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Αρμάνι είχε επικρατήσει με 92-82 στο Βελιγράδι.
EA7 Emporio Armani Milan – Head Coach: Giuseppe Poeta
#PlayerMINPTS2FG3FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK FBLK AFCFDPIR+/-
2L. Brown12:4542/20/10/0000521000110
3Q. Ellis*23:4782/30/04/6134201002412
6D. Booker*15:3781/21/23/411210100227
10L. Bolmaro21:24133/62/31/2022211003211
12A. Brooks*26:26102/42/70/002232102304
16Z. Leday*29:2181/32/60/0257301012210
17G. Ricci10:3900/10/30/00220001011-1
21D. Flaccadori00:0000/00/00/000000000000
23M. Guduric19:57113/31/22/2000211014310
31S. Shields*17:58223/35/71/1101403005219
32J. Nebo22:06124/40/04/6235000101520
42B. Dunston00:0000/00/00/000000000000
TEAM TOTALS200:009621/3113/3115/2111193022612242322105
Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade – Head Coach: Sasa Obradovic
#PlayerMINPTS2FG3FGFTOREBDREBREBASTSTLTOBLK FBLK AFCFDPIR+/-
0C. Miller-McIntyre*27:59156/110/23/4358722003524
4D. Graham00:0000/00/00/000000000000
6J. Butler17:03185/52/62/2112301003217
7D. Davidovac02:3200/00/00/00000000010-1
12N. Kalinic27:33102/41/23/5235123213311
13O. Dobric*07:3800/40/10/02020000000-3
15E. Izundu19:2182/30/04/5202010002310
20D. Motiejunas*09:0821/20/00/010100100100
33J. Nwora*25:59225/83/73/4044021003319
37S. Ojeleye22:4583/30/02/2213110101114
95C. Moneke*28:37183/62/46/6224110113521
99Y. Dos Santos11:2530/01/30/000030000214
TEAM TOTALS200:0010427/469/2523/281719361699422223119

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     