Η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε νικηφόρα (76-71) από την έδρα της Τρεβίζο για την 19η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Με τον Μάρκο Γκούντουριτς να ηγείται η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από την έδρα της Τρεβίζο κερδίζοντας με 76-71, για την 19η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος. Ο Σέρβος γκαρντ με 17 πόντους ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Μιλάνο.

Η Αρμάνι με απολογισμό 13-5 βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, ενώ η Τρεβίζο έχει 3 νίκες και 15 ήττες και είναι ουραγός της βαθμολογίας. Η ομάδα του Πέπε Ποέτα από τα πρώτα λεπτά είχε τον έλεγχο και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο από τον αντίπαλο της.

Ο Μάρκο Γκούντουριτς με 17 πόντους και οι Σιλντς, Μάνιον, ΛεΝτέι είχαν από 10 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Αμπντούρ-Ραχμάν με 19 πόντους και ο Κρούιζε Πίνκινς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ.

H προσοχή της Αρμάνι επικεντρώνεται τώρα στη Euroleague όπου για την 28η αγωνιστική υποδέχεται την Παρασκευή (13/2, 21:30) την Ντουμπάι.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-16, 32-37, 52-57, 71-76.

ΤΡΕΒΙΖΟ (Νικόλα): Καπελέτι 17, Γουέμπερ 8, Αμπντούρ-Ραχμάν 19 (3/8 τριπ.), Τορεσάνι 5 (1/3 τριπ.), Μιάσι 4, Πίνκινς 14 (1/1 τριπ., 10 ριμπ.), Τσίλο 1, Ραντόσεβιτς 3 (1/5 τριπ.).

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Ποέτα): Μάνιον 10 (2/2 τριπ.), Έλις 8, Μπούκερ 4 (9 ριμπ.), Τονούτ, Μπρουκς 10 (2/6 τριπ.), ΛεΝτέι 10 (2/3 τριπ.), Ρίτσι 2 (5 ριμπ.), Φλακαντόρι, Γκούντουριτς 17 (3/9 τριπ.), Ντιοπ, Σιλντς 10 (1/3 τριπ., 6 ριμπ.), Ντάνστον 5 (5 ριμπ.).

