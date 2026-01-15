Πέσιτς: «Σε όλο το ματς παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση»
Ο Παναθηναϊκός, ηττήθηκε από την Μπάγερν με 85-78 στη Γερμανία, για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς, στη flash interview, τόνισε πόσο σημαντικό ήταν για την ομάδα του, η νίκη κόντρα στους «πράσινους».
Αναλυτικά όσα είπε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς:
«Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε ένα κλειστό παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι που το κάναμε από τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία. Σε όλο το ματς παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση.
Είχαμε τρομερή υποστήριξη από τον κόσμο, ένιωσα ότι ήμασταν ένα με τον κόσμο. Νιώσαμε άνεση και σιγουριά».
