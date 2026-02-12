Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μευταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας για τη Euroleague.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κάνει πρεμιέρα στο 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Ριντερκνέχ. Το ματς αναμένεται να αρχίσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί live από το Cosmote Sport 6. Σήμερα και η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την προσπάθειά της στους «8» του Qatar Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Γκράτσεβα περίπου στις 15:30, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 6.

Στο ποδόσφαιρο, οι Galacticos by Interwetten έρχονται στο κανάλι του Gazzetta στις 14:00 και σχολιάζουν όλα όσα έγιναν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ αμέσως μετά (16:15) ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet με όλο το ρεπορτάζ από την απόκτηση του Χέιζ - Ντέιβις για την οποία διαβάσατε πρώτα στο Gazzetta.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τον Ερυθρό Αστέρα στην 28η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, η Μακαμπι Τελ Αβίβ φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (21:05, Nova Sports 2), ενώ στις 21:30, η Μπαρτσελόνα τίθεται αντιμέτωπη με την Παρί (21:30, Νοva Sports 4).

Τέλος, μην χάσετε στις 23:15 την εκπομπή «Ξέρεις από μπάλα» με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο στο κανάλι του Gazzetta στο Υοutube.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας