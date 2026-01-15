Οι απουσίες του Παναθηναϊκού στο Μόναχο έχει φέρει μόνο 12 διαθέσιμους για το παιχνίδι με την Μπάγερν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Γιώργος Κούβαρης

Η είδηση της απουσίας του Νίκου Ρογκαβόπουλου «ψαλίδισε» ακόμα περισσότερο τις επιλογές του Εργκίν Άταμαν για το ματς με την Μπάγερν.

Ο Έλληνας φόργουορντ έχει ίωση και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι του Μονάχου και ήρθε να προστεθεί δίπλα στις απουσίες των Κέντρικ Ναν και Ντίνου Μήτογλου. Πάντως το... μη χείρον βέλτιστον για τον Τούρκο τεχνικό καθώς πήρε στην αποστολή 13 παίκτες, όπερ και σημαίνει ότι μπορεί να έχει 12άδα σε αυτό το ματς.

Συγκεκριμένα οι 12 διαθέσιμοι είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνγανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.