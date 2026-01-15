Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν από το ματς με την Μπάγερν καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ: Γιώργος Κούβαρης

Ούτε μία ούτε δύο αλλά τρείς θα είναι οι σημαντικές απουσίες του Παναθηναϊκού στο Μόναχο ενόψει του αγώνα με την Μπάγερν για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Όπως έγινε γνωστό από το βράδυ της παραμονής του αγώνα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μην προπονηθεί καθόλου προσθέτοντας έναν ακόμα μπελά στον Εργκίν Άταμαν. Ο Έλληνας φόργουορντ δεν είναι τελικά σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του σε αυτό το ματς καθώς ανήμερα του παιχνιδιού ανέβασε πυρετό.

Κάτι που σημαίνει ότι η απουσία του έρχεται να προστεθεί δίπλα σε αυτές των Κεντρικ Ναν και Ντίνου Μητογλου οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών με αποτέλεσμα να μείνουν στην Αθήνα και να μην ακολουθήσουν την αποστολή στο Μόναχο.

Παρόλα αυτά ο Τούρκος τεχνικός θα έχει κανονικά 12 παίκτες διαθέσιμους καθώς ταξίδεψαν 13 στην Γερμανία. Οπότε η 12αδα των πράσινων θα αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Σλούκα, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκομεθ, Γιούρτσεβεν.