Δεν θα διανυκτερεύσει στο Τελ Αβίβ μετά τον αγώνα με την Μακάμπι η Ζάλγκιρις, αλλά θα επιστρέψει απευθείας στο Κάουνας.

Σε αλλαγή πλάνων προχώρησε η Ζάλγκιρις, μετά την απόφαση της Euroleague για την επιστροφή των αγώνων της Μακάμπι στο Τελ Αβίβ. Αρκετές ομάδες αισθάνονται άβολα πηγαίνοντας στο Ισραήλ και μια από αυτές είναι και η λιθουανική.

Αντί να διανυκτερεύσει λοιπόν η Ζάλγκιρις στο Τελ Αβίβ, μόλις ολοκληρώσει τον αγώνα το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στην MENORA MIVTACHIM ARENA, θα επιστρέψει άμεσα στο Κάουνας!

Ο λιθουανική ομάδα πάντα ταξιδεύει μαζί με τους οπαδούς της στους εκτός έδρας αγώνες, προσφέροντάς τους ειδικά πακέτα που περιλαμβάνουν αεροπορικό εισιτήριο και εισιτήρια για τον αγώνα. Όλα τα πακέτα έχουν εξαντληθεί για τον αγώνα στο Τελ Αβίβ, αλλά θα πρέπει όλοι να επιστρέψουν μαζί στη Λιθουανία αμέσως μετά το τέλος του αγώνα.

Η πρεσβεία της Λιθουανίας στο Ισραήλ ζήτησε από τη Ζάλγκιρις να επιστρέψει αμέσως στο Κάουνας, κάτι που θα είναι λίγο περίπλοκο. Διότι, το παιχνίδι ξεκινάει (20.05) τοπική ώρα και μέχρι να τελειώσει η αναμέτρηση, να ολοκληρωθούν όσα ακολουθούν με τη συνέντευξη Τύπου και την αποχώρηση από το γήπεδο θα είναι πολύ αργά.

«Σίγουρα, θα πρέπει να πάρει μια μεταμεσονύκτια πτήση επιστροφής στο Κάουνας κατόπιν αιτήματος της πρεσβείας» ανέφερε το «BasketNews».

Σε άλλες περιπτώσεις η Ζάλγκιρις μετά το τέλος των εκτός έδρας αγώνων παραμένει στην πόλη που επισκέπτεται και επιστρέφει στη Λιθουανία την επόμενη ημέρα.

Τώρα φαίνεται πως οι συνθήκες είναι διαφορετικές, οπότε θα πρέπει να φύγουν απευθείας από το γήπεδο για το αεροδρόμιο. Μια εξέλιξη που μοιάζει κάπου αναμενόμενη από τη στιγμή που επέστρεψε η Μακάμπι στο Ισραήλ.

