«Οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου Α στη EuroLeague»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου A, το οποίο θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη EuroLeague για τα επόμενα χρόνια.

Με δεδομένη την πρόθεση του NBA να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά, η διοίκηση της EuroLeague θα συνεδριάσει διαδικτυακά την Τρίτη 13/1 με τη συμμετοχή των ομάδων. Μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, συνολικά οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου A, το οποίο θα διασφαλίσει τη μακροχρόνια παρουσία τους στη διοργάνωση.

Πρόκειται για τις Βίρτους Μπολόνια, Dubai Basketball, Μονακό, Χάποελ Ιερουσαλήμ (σ.σ. συμμετέχει στο EuroCup), Χάποελ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν και Βαλένθια.

Όπως ενημέρωσε νωρίτερα τo Gazzetta, το Δ.Σ της Euroleague είναι προγραμματισμένο το μεσημέρι της Τρίτης 13/1 και στην ατζέντα υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

Μεταξύ αυτών η απάντηση της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα για το αν θα παίζουν στη διοργάνωση τη νέα σεζόν, αλλά και όλες οι εξελίξεις γύρω από τη λίγκα που ετοιμάζει το ΝΒΑ στην Ευρώπη.