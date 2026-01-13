«Οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου Α στη EuroLeague»

Γιάννης Σταυρουλάκης
Βασίλης Σπανούλης
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου A, το οποίο θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στη EuroLeague για τα επόμενα χρόνια.

Με δεδομένη την πρόθεση του NBA να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά, η διοίκηση της EuroLeague θα συνεδριάσει διαδικτυακά την Τρίτη 13/1 με τη συμμετοχή των ομάδων. Μεταξύ άλλων, στη συνεδρίαση θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ρεπορτάζ από το Ισραήλ, συνολικά οκτώ ομάδες έχουν καταθέσει αίτημα για συμβόλαιο τύπου A, το οποίο θα διασφαλίσει τη μακροχρόνια παρουσία τους στη διοργάνωση.

Πρόκειται για τις Βίρτους Μπολόνια, Dubai Basketball, Μονακό, Χάποελ Ιερουσαλήμ (σ.σ. συμμετέχει στο EuroCup), Χάποελ Τελ Αβίβ, Ερυθρό Αστέρα, Παρτίζαν και Βαλένθια.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Όπως ενημέρωσε νωρίτερα τo Gazzetta, το Δ.Σ της Euroleague είναι προγραμματισμένο το μεσημέρι της Τρίτης 13/1 και στην ατζέντα υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν.

 

Μεταξύ αυτών η απάντηση της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα για το αν θα παίζουν στη διοργάνωση τη νέα σεζόν, αλλά και όλες οι εξελίξεις γύρω από τη λίγκα που ετοιμάζει το ΝΒΑ στην Ευρώπη.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     