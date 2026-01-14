Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό στο Μόναχο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ενόψει του ματς με την Μπάγερν.

Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, έχοντας μια σημαντική απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν ταξίδεψε για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.

Νέο πρόβλημα προέκυψε ωστόσο στις τάξεις των «πράσινων. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε μια αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο εν όψει της αυριανής αναμέτρησης. Προτιμήθηκε να μείνει στο ξενοδοχείο, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί αύριο (15/01).