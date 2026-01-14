Παναθηναϊκός: Πρόβλημα και με Ρογκαβόπουλο ενόψει Μπάγερν
Αποστολή στο Μόναχο: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπάγερν (15/1, 20:30) στο Μόναχο, έχοντας μια σημαντική απώλεια. Ο Κέντρικ Ναν δεν ταξίδεψε για Μόναχο, κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Euroleague.
Νέο πρόβλημα προέκυψε ωστόσο στις τάξεις των «πράσινων. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε μια αδιαθεσία και δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Μόναχο εν όψει της αυριανής αναμέτρησης. Προτιμήθηκε να μείνει στο ξενοδοχείο, ενώ η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί αύριο (15/01).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.