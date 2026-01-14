Euroleague Fantasy Rules: Οι τοπ επιλογές της 22ης αγωνιστικής

Η μάχη στο Euroleague Fantasy Challenge συνεχίζεται και η ομάδα του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Η 22η αγωνιστική της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών και η δράση αναμένεται «καυτή» για ακόμα μία εβδομάδα, τόσο στο πραγματικό όσο και στο εικονικό παρκέ του Euroleague Fantasy Challenge!

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Ευτυχία Οικονομίδου και Κωνσταντίνος Κωλαΐτης παρουσιάζουν τις ομάδες τους και τις επιλογές τους για τις 3 αγωνιστικές ημέρες, πριν το τζάμπολ.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY