Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνει το καθοριστικό ραντεβού του διοικητικού ηγέτη της Κηφισιάς, Χρήστου Πρίτσα, με τον Σεμπάστιαν Λέτο, στο οποίο θα κριθεί το μέλλον της συνεργασίας τους.

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την πιο επιτυχημένη σεζόν της ιστορίας της, καθώς πέτυχε την παρθενική της παραμονή στη Super League και πλέον η διοίκηση του κλαμπ εστιάζει στον σχεδιασμό της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου, η οποία θα είναι η τρίτη της ομάδας στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Φυσικά το θέμα που βρίσκεται στην κoρυφή της ατζέντας είναι αυτό του προπονητή. Ο Σεμπάστιαν Λέτο «δεσμεύεται» για ακόμα ένα χρόνο, ήτοι έως το 2027, όμως καμία από τις δυο πλευρές δεν θα αρκεστεί απλά στην ύπαρξη συμβολαίου και θα υπάρξει ουσιαστική ποδοσφαιρική επαφή μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να ξεκαθαρίσει το μέλλον της συνεργασίας τους.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, το καθοριστικό ραντεβού του Αργεντινού τεχνικού με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα, θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο και από αυτό θα ξεκαθαρίσει το μέλλον της συνεργασίας των δυο πλευρών. Από τη στιγμή που θα τελειώσει το κομβικό ζήτημα του προπονητή θα προχωρήσει ουσιαστικά και το αγωνιστικό project της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε πως ο Χρήστος Πρίτσας είχε αναφέρει για το ζήτημα σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη: «Ο Λέτο είναι τρία χρόνια σε εμάς, τα δύο ως πρώτος προπονητής και έχουμε πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Έχουμε συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο αλλά έχουμε πει πως την την επόμενη εβδομάδα θα κάτσουμε να συζητήσουμε για τους νέους στόχους της ομάδας και το πλάνο μας.

Δεν θα συνεχίσουμε επειδή έχουμε συμβόλαιο. Πρέπει να το θέλουμε πάρα πολύ και οι δύο, ανεξάρτητα του συμβολαίου μας. Εμάς επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε, όμως στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πολύ απρόβλεπτα. Όλα αλλάζουν. Πολύ σύντομα θα ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε με τον Σέμπα».

Από την πλευρά του ο Αργεντινός μετά το τελευταίο ματς της σεζόν κόντρα στην ΑΕΛ Novibet ανέφερε για το θέμα: «Είμαι ήδη σε επαφές με την διοίκηση. Το κλαμπ μου έδειξε ποιο θέλει να είναι το project για την επόμενη σεζόν. Είμαστε σε επικοινωνία και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ούτως ή άλλως έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο».