Στην τελική ευθεία τα πρωταθλήματα ILCA KAI iQFOiL

Στην τελική ευθεία έχουν μπει σε Κροατία και Πορτογαλία τα open ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των ολυμπιακών κλάσεων ILCA και iQFOiL και οι Ελληνες ιστιοπλόοι προσπαθούν να πλασαριστούν σε όσο το δυνατόν καλύτερη βαθμολογική θέση.

Στην Κροατία δεν έγιναν χθες ιστιοδρομίες και στο σημερινό πρόγραμμα των ILCA 7 ο Γιώργος Παπαδάκος ξεκινά στον χρυσό στολίσκο από την 20η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Στον αργυρό στολίσκο των 58 σκαφών ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 5ος με 98β. και 10ος στη συνολική βαθμολογία των U23, ενώ ο Αθανάσιος Κυφίδης βρίσκεται στην 43η θέση με 213β. και στα U23 είναι 32ος.

Ο Σπύρος Προβελέγγιος τρέχει στον χάλκινο στολίσκο των 57 σκαφών και είναι 2ος με 145, 6 βαθμούς.

Στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης ILCA 6 γυναικών οι Ελληνίδες αθλήτριες συνεχίζουν στον αργυρό στολίσκο των 60 σκαφών. Μετά από οκτώ ιστιοδρομίες η Ερμιόνη Γκίκα είναι 3η με 141β. και 13η συνολικά στα U23, η Βαρβάρα Πόρτολου 7η με 152,3 βαθμούς και 16η στα U23, η Μιράντα Παπαδάκη 34η με 274β. και 35η στα U23, ενώ η Μαρία Βλάχου είναι 44η με 327 βαθμούς.

Για το open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης iQFOiL στην Πορτογαλία έχουν γίνει 13 ιστιοδρομίες και στις γυναίκες η Δανάη Γιαννούλη είναι 23η στην ευρωπαϊκή κατάταξη και 12η στα U23. Η Δανάη Ποντίφηξ βρίσκεται στην 33η θέση σε σύνολο 75 σκαφών από 30 χώρες.

Στους άνδρες, επίσης μετά από 13 κούρσες, ο Αλέξανδρος Κοκκινάκης είναι 61ος και 30ος στα U23, o Πέτρος Κονταρίνης 67ος και 33ος στα U23 και ο Λεωνίδας Ευσταθίου 77ος. Αγωνίζονται 117 σκάφη από 35 χώρες.