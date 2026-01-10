Φενέρ: Τραυματισμός στο γόνατο ο Κόλσον
Σαν να μην έφτανε η ήττα από τη Ντουμπάι, η Φενέρ είδε τον Μπόνζι Κόλσον να τραυματίζεται. Η ομάδα της Τουρκίας ενημέρωσε για την κατάσταση του και τόνισε πως πρόκειται για τραυματισμό στο δεξί γόνατο, με τον παίκτη να έχει ξεκινήσει θεραπεία.
Αναλυτικά
Ο παίκτης μας Μπόνζι Κόλσον υπέστη τραυματισμό στο δεξί του γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου.
Μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Νοσοκομείο Medicana Ataşehir, διαπιστώθηκε καταπόνηση στον δεξιό επιγονατιδικό τένοντα και ξεκίνησε η θεραπεία του.
Ευχόμαστε περαστικά στον Κόλσον και ελπίζουμε να επιστρέψει στην ομάδα το συντομότερο δυνατό.
