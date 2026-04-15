Ο Τζάρεντ Χάρπερ αναδείχτηκε MVP στο EuroCup και έγραψε ιστορία

EuroCup: Ο Τζάρεντ Χάρπερ της Χάποελ Ιερουσαλήμ αναδείχτηκε MVP
Ο Τζάρεντ Χάρπερ ηγήθηκε της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο φετινό EuroCup, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της σεζόν 2025/26 στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της EuroLeague Basketball.
Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη regular season με 19.5 πόντους, συγκεντρώνοντας παράλληλα 22.2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός παίκτης που πέτυχε διψήφιο αριθμό πόντων σε όλους τους αγώνες της κανονικής περιόδου, σημειώνοντας season-high στο σκοράρισμα απέναντι στην Κλουζ Ναπόκα για τη 17η αγωνιστική, με 30 πόντους. Επιπλέον, είχε κατά μέσο όρο 5.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.
Ο Χάρπερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του EuroCup που αναδεικνύεται MVP για δεύτερη φορά.
