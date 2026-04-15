Ο Τζάρεντ Χάρπερ αναδείχτηκε MVP στο EuroCup και έγραψε ιστορία

Ο Τζάρεντ Χάρπερ κατέκτησε τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη στο EuroCup, χάρη στην εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, αποτελώντας τον πρώτο παίκτη που αναδεικνύεται MVP για δεύτερη φορά στη διοργάνωση.

Ο Τζάρεντ Χάρπερ ηγήθηκε της Χάποελ Ιερουσαλήμ στο φετινό EuroCup, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της σεζόν 2025/26 στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της EuroLeague Basketball.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε τη regular season με 19.5 πόντους, συγκεντρώνοντας παράλληλα 22.2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, ήταν ο μοναδικός παίκτης που πέτυχε διψήφιο αριθμό πόντων σε όλους τους αγώνες της κανονικής περιόδου, σημειώνοντας season-high στο σκοράρισμα απέναντι στην Κλουζ Ναπόκα για τη 17η αγωνιστική, με 30 πόντους. Επιπλέον, είχε κατά μέσο όρο 5.2 ασίστ και 1.3 κλεψίματα.

Ο Χάρπερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του EuroCup που αναδεικνύεται MVP για δεύτερη φορά.