Και πολύ άργησες Εργκίν...

Η κίνηση του Εργκίν Αταμάν να... τιμωρήσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR για την κακή εμφάνιση κόντρα στο Περιστέρι σήκωσε συζήτηση. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας.

Η κίνηση του Εργκίν Άταμαν να κόψει το ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR επειδή έκρινε πως η απόδοσή τους δεν ήταν αυτή που περίμενε στον αγώνα πρωταθλήματος με το Περιστέρι στο Telekom Center Athens, προξένησε μεγάλη εντύπωση.

Μάλιστα, επικαλέστηκε στις δηλώσεις του τον «αιώνιο» αντίπαλο Ολυμπιακό, τον οποίο συνεχάρη για την μεγάλης έκτασης νίκη του επί της Καρδίτσας στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Με βάση την αγωνιστική εικόνα της ομάδας όχι μόνο στη Stoiximan GBL, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην Euroleague, η κίνηση αυτή του Τούρκου τεχνικού μάλλον άργησε...

Από τη στιγμή που οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR δείχνουν να μην εκτιμούν την καλή πρόθεση που έχει ο προπονητής επιβραβεύοντας την καλή τους εμφάνιση, τότε λαμβάνονται άλλα μέτρα.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους «πράσινους» είναι η διαπραγμάτευση του αρχηγού Κώστα Σλούκα με τον Εργκίν Άταμαν στα αποδυτήρια το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου 2025 μετά τον αγώνα με την Παρτίζαν και την εξαιρετική εμφάνιση του «τριφυλλιού», όπου δόθηκε ρεπό πέντε ημερών. Προφανώς, εκείνη η κίνηση του Τούρκου τεχνικού δεν εκτιμήθηκε αναλόγως από τους παίκτες, καθώς στη συνέχεια υπήρξαν αναμετρήσεις, όπου εμφάνισαν μια όχι και τόσο καλή εικόνα.

Βέβαια, σε όλες τις ομάδες γίνεται... παιχνίδι με τα ρεπό ανάμεσα σε παίκτες και προπονητές, όμως όταν το πράγμα «στραβώνει» στο παρκέ υπάρχουν επιπτώσεις. Όπως λέει και ο σοφός λαός «έκανες το κέφι σου, ήρθε η ώρα να κάνεις και την ποινή σου». Και στην προκειμένη περίπτωση το ρεπό που έκοψε ο Άταμαν ήταν η αντίδραση του στην χαμηλή επίδοση των παικτών του κόντρα στο Περιστέρι.

Το ερώτημα που τίθεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο: Οι παίκτες σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης και ο προπονητής να μετατρέπεται από παιδαγωγός σε γυμνασιάρχη της δεκαετίας του ‘50; Ασφαλώς και όχι. Όμως, αυτή φαίνεται πως είναι η άμυνα του προπονητή, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη να χτίσει η ομάδα χαρακτήρα! Βέβαια και ο ίδιος ο προπονητής θα πρέπει να αναλύσει για πιο λόγο συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και κυρίως να βρει τρόπο να εμπνεύσει τους παίκτες του, ώστε να μην επαναληφθεί.

Σε κάθε περίπτωση είναι πλέον στο χέρι των παικτών να «υποχρεώσουν» τον προπονητή να τους δώσει το χαμένο ρεπό το συντομότερο...

