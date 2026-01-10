Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη βάζει... φωτιά στην Euroleague με πέντε σερί νίκες.

Η Μονακό προκαλεί τρόμο τον τελευταίο μήνα στην Euroleague με τις επιδόσεις της στο παρκέ και τον Βασίλη Σπανούλη σε ρόλο «μαέστρου», να κατευθύνει υποδειγματικά την ομάδα του, που μετράει πέντε σερί νίκες στη διοργάνωση, γεγονός που την φέρνει πίσω από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Έλληνας τεχνικός στη δεύτερη σεζόν του στο πριγκιπάτο, έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που αλλάζει τις ισορροπίες στη Euroleague, μέσα από μεγάλα αποτελέσματα που επιτυγχάνει και αποτελούν προϊόν μπάσκετ υψηλών προδιαγραφών.

Τα plays της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη εκτελούνται με... χειρουργική ακρίβεια και επιτυγχάνουν το μάξιμουμ της παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα να σκοράρει περισσότερους από 95 πόντους μέσο όρο στα τελευταία πέντε παιχνίδια, όπου μετράει ισάριθμες νίκες!

Σε μια διοργάνωση, όπου όλες οι ομάδες μπορούν να κερδίσουν όλους τους αντιπάλους, αλλά και να χάσουν, η σταθερότητα που επιδεικνύει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη είναι άξια αναφοράς και ανάλυσης.

Μετά την ήττα στη Βιτόρια στις 17 Δεκεμβρίου 2025 από τη Μπασκόνια με 85-73 σ’ ένα από τα χειρότερα βράδια της φετινής σεζόν στη Euroleague οι μονεγάσκοι έχουν βάλει... φωτιά στη διοργάνωση, καθώς παραδίδουν μαθήματα σύγχρονου μπάσκετ. Αρχικά στις 19 Δεκεμβρίου στην έδρα τους διέλυσαν (103-77) τη Μπάγερν για την 17η αγωνιστική και ακολούθως επικράτησαν με 100-95 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στις 30 Δεκεμβρίου «άλωσαν» (90-74) την έδρα της Μπαρτσελόνα και στη συνέχεια έκαναν περίπατο (101-84) κόντρα στην Παρτίζαν στο πριγκιπάτο. Η τελευταία νίκη εκτός έδρας (101-92) επί της Βαλένθια στην Roig Arena ήταν «δήλωση» για το ποια ομάδα παίζει το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα.

Ουσιαστικά, η Μονακό δεν κερδίζει απλώς τους αντιπάλους της, αλλά τους συντρίβει, καθώς έχει την υψηλότερη παραγωγικότητα στη διοργάνωση. Με 91.7 πόντους μέσο όρο ανά παιχνίδι επιθετικά, είναι η καλύτερη ομάδα της EuroLeague, ενώ πλησιάζει και τις 21 ασίστ, γεγονός που την καθιστά κορυφαία σ’ αυτή την στατιστική κατηγορία, αναδεικνύοντας παράλληλα την ομαδική συνεργασία που διέπει το παιχνίδι και τη φιλοσοφία του Βασίλη Σπανούλη.

Μάλιστα, για να αντιληφθεί κάποιος το επιθετικό ρεσιτάλ της Μονακό τη φετινή σεζόν, αρκεί να αναλογιστεί πως γράφει ιστορία με τους 100 και πλέον πόντους που σκοράρει σε 8 παιχνίδια, γεγονός που την καθιστά την ομάδα με τους περισσότερους αγώνες, όπου σκοράρει 100+ πόντους σε μία μόνο σεζόν, ξεπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έφτασε τους επτά αγώνες με 100+ πόντους τη σεζόν 2013-2014. Και όλα αυτά με 18 παιχνίδια να απομένουν. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, έγινε πιο επιθετικό, η παραγωγικότητα είναι μεγαλύτερη και ο Σπανούλης «πατάει» εκεί, για να τελειοποιήσει το παιχνίδι της ομάδας του.

Η Μονακό διαθέτει πέντε παίκτες που έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς (16.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ), ενώ ακολουθούν ο Άλφα Ντιάλο (12.5 πόντους), ο Έλι Οκόμπο (11.6 πόντους και 4.5 ασίστ), ο Νίκολα Μίροτιτς (11.3 πόντους) και ο Ντάνιελ Τάις (10 πόντους και 5.3 ριμπάουντ).

Πρόκειται για μια πλήρη και ισορροπημένη ομάδα που πέρσι έφτασε στο Final Four και ηττήθηκε στον τελικό από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Βασίλης Σπανούλης που ως αθλητής έχει κατακτήσει τρεις φορές την Euroleague ξέρει τι πρέπει να κάνει, προκειμένου να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής με την ομάδα του. Αυτή τη στιγμή συλλέγει νίκες, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα στη σεζόν, ώστε οι μονεγάσκοι να δικαιούνται να ονειρεύονται...

